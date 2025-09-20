विज्ञापन
Hair care remedy : जानिए कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो आपके बालों की लंबाई बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

बाल की लंबाई बढ़ाने में ये Dry fruits दिखा सकते हैं कमाल, जानिए इनके नाम...
अंजीर में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम (Calcium) जैसे कई मिनरल्स होते हैं, जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं.

Bal badhane ke nuskhe : काले घने लंबे बाल लड़कियों व महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं. लेकिन आजकल बढ़ते प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण बालों को हेल्दी रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है. बहुत से लोग महंगे शैंपू, कंडीशनर, सीरम अप्लाई करते हैं और हेयर ट्रीटमेंट भी लेते हैं, बावजूद इसके कुछ खास फर्क नजर नहीं आता है. ऐसे में फिर मन उदास हो जाता है. लेकिन अब आपको निराश होने की बजाय रसोई में मौजूद सूखे मेवे (Dry Fruits) को डाइट में शामिल करना है. क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में मौजूद पोषक तत्व न सिर्फ हेयर ग्रोथ बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं... 

हेयर ग्रोथ के लिए 5 सूखे मेवे 

  1. बादाम को तो हम सब जानते हैं कि ये याददाश्त के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये आपके बालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं हैं. दरअसल, बादाम में विटामिन ई (Vitamin E) भरपूर मात्रा में होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है.
  2. वहीं, अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड (Omega-3 Fatty Acids) होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है.
  3.  जबकि खजूर खाने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और उनकी लंबाई भी बढ़ती है.
  4. किशमिश भी आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) से भरपूर होती है. ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे स्कैल्प तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचते हैं.
  5. इसके अलावा अंजीर में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम (Calcium) जैसे कई मिनरल्स होते हैं, जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं. इसलिए आपको अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए. 

कैसे करें इस्तेमाल?

आप इन सभी ड्राई फ्रूट्स को सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं या फिर स्मूदी और दलिया में मिलाकर भी खा सकते हैं. 

लेकिन इनमें से कोई भी सूखा मेवा एक सही मात्रा में ही खाएं, नहीं तो ये फायदे की जगह नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

