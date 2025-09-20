Right time to eat banana : केला खाने का सही समय क्या है, जानिए यहां

Kela kab khayen : केला एक ऐसा फल है जो लगभग हर मौसम में आसानी से मिल जाता है. इस फल की खासियत है कि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है. जिसके कारण लोग इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि केले को सही समय पर खाने से आप अपनी एनर्जी, डाइजेशन और वजन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपका जवाब 'ना' है तो आज हम यहां पर आपको इसे खाने का सही तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आपक इस केले में पाए जाने पोषक तत्वों का सही लाभ उठा सकते हैं...

केले में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपको एनर्जेटिक रखता है. अगर आप जिम जाते हैं या कोई और कसरत करते हैं, तो वर्कआउट से 15-30 मिनट पहले एक केला जरूर खाएं. रिसर्च भी बताती है कि केला आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है.

सुबह का नाश्ता हमारे दिन का सबसे जरूरी मील होती है. इसलिए आप अपने नाश्ते में एक केला शामिल करते हैं, तो ये आपको पूरे दिन चार्ज रखता है.

अक्सर लंच के बाद दोपहर में हमें सुस्ती आने लगती है. ऐसे में आप एक केला खा लें, तो आपकी थकान दूर हो जाएगी और आप फिर से तरोताजा महसूस करने लगेंगे.

अगर आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो खाने के साथ एक केला खाना फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि इसमें पाए जाने वाला फाइबर आपके पेट को साफ रखने में मदद कर सकता है.

वैसे तो हम अमूमन पका केला खाते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे केले की सब्जी या टिक्की बनाकर खाते हैं, तो ये स्वाद और सेहत दोनों प्रदान कर सकता है. कच्चे केले हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है.

केले में फाइबर होता है, जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. इससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती और आप कम खाते हैं, और वेट कंट्रोल में रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)