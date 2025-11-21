गंजे सिर पर भी उगने लगेंगे नए बाल बस एक बार अपनाएं ये देसी नुस्खा, जानिए क्या खाएं और कैसे करें इस्तेमाल

Hair Regrowth Tips: अगर आपने कभी अपनी नानी या दादी से बालों में तेल लगवाया हो, तो एक बात आप जरूर जानते होंगे कि सरसों का तेल ही उनकी पहली पसंद होती थी. सरसों का तेल गाढ़ा, तेज़ खुशबू वाला और सिर में लगाते ही हल्का गर्मी का एहसास देता है. यह तेल सदियों से झड़ते और पतले बालों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. और बात करें दादी-नानी के नुस्खों की तो वो जानती थीं कि इनको किन चीजों के साथ मिलाकर लगाने से ये हमारे बालों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है. अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं और गंजे होने की कगार पर आ रहे हैं तो अब समय है कुछ घरेलू नुस्खों की मदद लेने का. आपको बता दें कि सरसों के तेल में आपको जिन चीजों को मिलाकर और शक्तिशाली बनाना है वो आपके किचन में ही मौजूद हैं. आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पतले बालों को घना और गंजे सिर पर बाल दोबारा उगाने में मदद कर सकते हैं.

सरसों का तेल और करी पत्ता

सरसों के तेल में करी पत्ता को डालकर गर्म कर लें. अब इस तेल को बालों की जड़ों पर लगाएं और 30-40 मिनट बाद बालों को धोकर साफ कर लें.

कैसे करें सेवन

बता दें कि करी पत्ता में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बेहद लाभदायी होते हैं. आप करी पत्ता को अपनी डाइट में शामिल करें. सुबह खाली पेट कुछ करी पत्तों को चबाकर खाना ना सिर्फ आपकी बालों के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है.

सरसों का तेल और प्याज का रस

तेज महक होने के बावजूद, प्याज स्कैल्प के लिए वरदान है. इसमें मौजूद सल्फर कोलेजन बढ़ाकर बालों की जड़ों को फिर एक्टिव करता है. सरसों के तेल के साथ मिलकर यह एक शानदार हेयर ग्रोथ टॉनिक बन जाता है.

कैसे करें इस्तेमाल :

बराबर मात्रा में ताज़ा प्याज का रस और हल्का गर्म सरसों का तेल मिलाएँ. इसे सिर में अच्छे से मसाज करें और 30-40 मिनट बाद धो लें. रेगुलर इस तेल के इस्तेमाल से आपको कुछ ही समय में बेबी हेयर उगते दिखाई देने लगेंगे.

सरसों का तेल और मेथी

मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है, जो जड़ों के लिए पोषण का काम करते हैं. इसे सरसों के तेल के साथ मिलाने पर एक गाढ़ा हेयर मास्क बनता है, जो बालों को जड़ से मजबूत कर टूटे-झड़े हिस्सों को भरने में मदद करता है.

कैसे करें इस्तेमाल:

मेथी के दानों को रातभर भिगोएँ, सुबह पेस्ट बनाकर सरसों के तेल में मिलाएँ. 45 मिनट तक सिर में लगा रहने दें और फिर बालों को धोकर साफ कर लें. यह बालों में दोबारा जान डालने के लिए फायदेमंद है.

कैसे करें सेवन

इसके साथ आप मेथी के दानों का सेवन भी कर सकते हैं. इसके लिए रात भर मेथी को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इसके पानी को पिएं और मेथी के दानों को चबाकर खाएं.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)