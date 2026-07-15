मौसम बदलते ही पड़ जाते हैं बीमार? ये 5 आदतें बना देंगी आपकी इम्यूनिटी सुपर स्ट्रॉन्ग

बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और कमजोरी जैसी कई परेशानियां शरीर में घर बना लेती हैं. ऐसे में अपने आप को इन समस्याओं से दूर रखने के लिए अपने रूटीन में कुछ बदलाव करना बेहद जरूरी है. अगर आप भी मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं, तो ये स्टोरी आपके लिए ही है.

जरूरी नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमेशा महंगे इलाज या सप्लीमेंट की मदद ली जाए. यहां हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं.

ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं

बदलते मौसम में अपने आपको हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है. इसलिए चाहे मन न भी करे, तभी भी रोजाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं. आपकी यह आदत शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने में मदद कर सकती है.

अच्छा खाना खाएं

बदलते मौसम में कई लोगों की भूख कम हो जाती है और उनका कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन यह आदत आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है. ऐसे समय में शरीर को सही पोषण देना बहुत जरूरी होता है. इसलिए अपनी डाइट में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स जरूर शामिल करें.

अच्छी नींद लें

कम नींद लेने से न सिर्फ मूड खराब रहता है, बल्कि शरीर पर भी बुरा असर पद सकता है. जब हम सोते हैं, तब शरीर खुद को रिपेयर करता है और नई ऊर्जा प्राप्त करता है. इसलिए देर रात तक जागने और मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत से बचें. और रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें.

नियमित व्यायाम करें

रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है. सुबह की सैर, योग, साइकिलिंग या हल्का व्यायाम शरीर में रक्त संचार बेहतर करता है और तनाव को भी कम करता है.

तनाव लेने से बचें

लगातार तनाव में रहने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें. मेडिटेशन, योग और अपनी पसंद की गतिविधियों में समय बिताना तनाव कम करने में मदद कर सकता है.

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