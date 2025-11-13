विज्ञापन
सुबह उठते ही ये 5 काम मत करना कभी, वर्ना दिनभर थकान पीछा नहीं छोड़ेगी आपका

Bad Morning Habits: सुबह की शुरुआत अगर सही आदतों से हो, तो पूरा दिन एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहता है. लेकिन, अगर आप इन 5 गलतियों को दोहराते हैं, तो थकान और सुस्ती आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी. इसलिए सुबह उठते ही स्मार्ट बनें और अपने शरीर को वो शुरुआत दें जिसकी उसे जरूरत है.

Bad Morning Habits: अपनी सुबह की इन आदतों को आज ही छोड़ दें.

Things Not to Do After Waking Up: सुबह का समय हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है. अगर दिन की शुरुआत सही तरीके से हो, तो शरीर और मन दोनों तरोताजा रहते हैं. लेकिन, अगर सुबह उठते ही हम कुछ गलत आदतें अपनाते हैं, तो दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती हमारा पीछा नहीं छोड़ती. कई लोग सोचते हैं कि अच्छी नींद ही एनर्जी के लिए काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुबह उठते ही की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां पूरे दिन की एनर्जी को खत्म कर सकती हैं. मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम अक्सर ऐसे काम कर बैठते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता. आइए जानते हैं ऐसी 5 आदतें जिन्हें सुबह उठते ही करने से बचना चाहिए ताकि आप दिनभर एक्टिव और एनर्जेटिक रह सकें.

1. अलार्म बंद करके फिर से सो जाना

बहुत से लोग अलार्म बजते ही उसे बंद करके दोबारा सो जाते हैं. इसे स्नूज करना कहते हैं. इससे नींद का चक्र टूटता है और शरीर भ्रमित हो जाता है. दोबारा सोने से शरीर को ताजगी नहीं मिलती, बल्कि और ज़्यादा थकान महसूस होती है. साइंस कहता है कि स्नूज़ करने से ब्रेन फॉग और लो एनर्जी का खतरा बढ़ता है.

2. मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत नजर डालना

सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना आजकल आम आदत बन गई है, लेकिन यह सेहत के लिए नुकसानदायक है. स्क्रीन की नीली रोशनी आंखों और दिमाग पर बुरा असर डालती है. सोशल मीडिया या न्यूज़ पढ़ने से तनाव और चिंता बढ़ सकती है. इससे दिन की शुरुआत नेगेटिव सोच के साथ होती है, जो पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकती है.

3. बिना पानी पिए दिन की शुरुआत करना

रातभर सोने के बाद शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है. अगर आप सुबह उठकर पानी नहीं पीते, तो शरीर की सफाई नहीं हो पाती. पानी पीने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और पाचन तंत्र बेहतर काम करता है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है और थकान को दूर करता है. गुनगुना पानी सबसे अच्छा विकल्प है सुबह के लिए.

4. बिना स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज के दिन शुरू करना

सुबह उठते ही शरीर जकड़ा हुआ होता है. अगर आप सीधे काम में लग जाते हैं, तो शरीर सुस्त बना रहता है. हल्की स्ट्रेचिंग या योग से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. इससे शरीर में एनर्जी फ्लो होता है और थकान दूर होती है. 5–10 मिनट की एक्सरसाइज भी दिनभर की चुस्ती ला सकती है.

5. भारी या तला-भुना नाश्ता करना

सुबह का नाश्ता शरीर की पहली ऊर्जा खुराक होती है. अगर आप तला-भुना या बहुत भारी खाना खाते हैं, तो शरीर सुस्त हो जाता है. इससे पाचन पर दबाव पड़ता है और नींद जैसी थकान महसूस होती है. संतुलित नाश्ता जैसे फल, दलिया, अंडा या हल्का पोहा बेहतर विकल्प हैं.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

