ना दवा, ना इंजेक्शन, पीठ और बदन दर्द से छुटकारा दिलाएंगे ये 4 देसी नुस्खे

Home Remedies For Pain: अगर पीठ दर्द या शरीर में दर्द की समस्या है, तो कुछ घरेलू नुस्खे बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. आयुष मंत्रालय ने कुछ सरल, प्राकृतिक और घरेलू उपाय सुझाए हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

Back Pain Relief Remedies: पीठ दर्द और बदन दर्द के लिए कुछ नुस्खे बेहद कारगर हो सकते हैं.

Back Pain Solutions: आजकल पीठ दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या सामान्य शरीर दर्द की शिकायत बहुत आम हो गई है. लंबे समय तक बैठना, गलत पोस्चर, तनाव और मौसम के बदलाव जैसे कारणों से यह समस्या बढ़ जाती है. अच्छी बात ये है कि इन समस्याओं में कुछ घरेलू उपाय से झट से आराम भी मिल सकता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कुछ सरल, प्राकृतिक और घरेलू उपाय सुझाए हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द में काफी राहत दे सकते हैं. ये उपाय आसानी से घर पर तैयार किए जा सकते हैं. ये सभी उपाय पूरी तरह प्राकृतिक हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं.

कमर और शरीर में दर्द का नेचुरल इलाज | Natural Remedies for Back and Body Pain

1. नारियल तेल और लौंग का मिश्रण

नारियल तेल को हल्का गर्म करें और इसमें 4-5 लौंग डालकर अच्छे से मिलाएं. जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन गुनगुना रहे, तो इसे दर्द वाली जगह पर अच्छी तरह मालिश करें. लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, जबकि नारियल तेल त्वचा को पोषण देता है. यह उपाय पीठ दर्द और मांसपेशियों की अकड़न में बहुत फायदेमंद है.

2. सरसों के तेल में कपूर

एक छोटी कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर धीमी आंच पर गर्म करें, जब तक कपूर अच्छे से घुल न जाए. इस गर्म तेल से प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से मालिश करें. सरसों का तेल गर्माहट देता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जबकि कपूर दर्द को कम करने में सहायक होता है. यह खासतौर पर सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए बहुत कारगर है.

3. सरसों या नारियल तेल में लहसुन

4. नारियल तेल या सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कलियां डालकर गर्म करें. लहसुन को अच्छे से पीसकर मिलाएं और फिर छान लें. इस तेल से रोजाना दर्द वाली जगह पर मालिश करें. लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को तेजी से कम करते हैं.

5. हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क

एक गिलास दूध को गर्म करें और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं. स्वाद के लिए थोड़ी काली मिर्च और शहद भी डाल सकते हैं. इसे रात को सोने से पहले पिएं. हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है, जो शरीर की सूजन कम करता है और तेजी से रिकवरी में मदद करता है. यह उपाय दर्द के साथ-साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है.

हल्के-फुल्के दर्द के लिए ये घरेलू नुस्खे बहुत असरदार साबित हो सकते हैं. हालांकि, अगर दर्द लगातार बना रहे या बहुत तेज हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

