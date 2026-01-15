विज्ञापन

सरसों के तेल के ये 3 नुस्खे पूरी उम्रभर आएंगे काम, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया दूर होंगी कई समस्याएं

Mustard Oil Home Remedies: आयुर्वेद में सरसों के तेल के कई नुस्खे बताए गए हैं, जो रोजमर्रा की कई छोटी‑बड़ी समस्याओं को दूर करने में कारगर माने जाते हैं. हाल ही में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने सरसों के तेल 3 खास नुस्खे बताए हैं जो उम्रभर काम आएंगे और कई परेशानियों से बचाव भी करेंगे. आइए जानते हैं...

सरसों के तेल के नुस्खे
Mustard Oil Home Remedies: सरसों का तेल न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत और सौंदर्य के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. भारत में सदियों से इसे रसोई से लेकर घरेलू नुस्खों तक हर जगह महत्व दिया जाता रहा है. इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा‑3 और ओमेगा‑6 जैसे पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड शरीर को अंदर से मजबूत करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे बाल मजबूत करने, त्वचा को पोषण देने और दर्द में राहत पाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. आयुर्वेद में तो सरसों के तेल के कई नुस्खे बताए गए हैं, जो रोजमर्रा की कई छोटी‑बड़ी समस्याओं को दूर करने में कारगर माने जाते हैं. हाल ही में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने सरसों के तेल 3 खास नुस्खे बताए हैं जो उम्रभर काम आएंगे और कई परेशानियों से बचाव भी करेंगे. आइए जानते हैं...

1. खाना बनाने में करें प्रयोग

डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं कि कच्ची घानी सरसों का तेल का इस्तेमाल खाने में छोंक लगाने के लिए करना चाहिए. यह हृदय स्वास्थ्य, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. साथ ही इससे बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द की संभावना भी कम हो जाती है. इसके अलावा इसमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं.

2. सरसों का तेल और पानी

डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं कि सरसों का तेल शरीर की गर्मी करने, आंखों की रोशनी बढ़ाने और स्लीप क्वालिटी अच्छी करने में भी काफी मददगार होता है. इसके लिए आप बराबर मात्रा में सरसों का तेल और पानी मिलाएं फिर एक मिश्रण तैयार कर लें. अब इस मिश्रण से अपने पैरों के तलवों में मालिश करेंदा. इससे शरीर की अतिरिक्त गर्मी निकलेगी और नींद की क्वालिटी बेहतर होगी.

3. दांतों के लिए फायदेमंद

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं कि सरसों का तेल दांतों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसके लिए आप थोड़े से सरसों के तेल में चुटकी भर हल्दी मिलाएं और एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इसकी मदद से अपने दांतों में ब्रेश करें. इससे दांत चमक जाएंगे और बैक्टीरिया-बदबू से भी छुटकारा मिल जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

