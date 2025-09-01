बालों से लेकर पेट के लिए फायदेमंद है ये तेल, नारियल का तेल खाने के 4 फायदे

Nariyal Tel Khane Ke Fayde: ज्यादातर घरों में सब्जी बनाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक तेल ऐसा है जो सब्जी का स्वाद बढ़ाने के साथ ही साथ शरीर को स्वस्थ रखने में भी सहायक है. जी हां, हम बात कर रहे हैं नारियल के तेल की. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल, विटामिन-ई, विटामिन-के जैसे तमाम तत्व सेहत के लिए फायदेमंद हैं. आइए जानते हैं इस तेल को खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को करना चाहिए इस तेल का सेवन.

नारियल का तेल खाने से क्या फायदा होता है?

वजन: नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड गुण वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो नारियल तेल का सेवन कर सकते हैं.

हार्ट: नारियल के तेल में पाया जाने वाला हाई लॉरिक एसिड अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने और खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकता है.

इम्यूनिटी: नारियल तेल में एंटी-बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं. ऐसे में इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

ब्लड शुगर: नारियल तेल का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. यह डायबिटीज के मरीजों के किए फायदेमंद हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)