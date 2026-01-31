विज्ञापन

दांतों में कीड़ा लगने पर काम आएंगे ये 3 असरदार घरेलू नुस्खे, जान लें कैसे करें इस्तेमाल

Oral Health: दांतों में सड़न की समस्या से असहनीय दर्द होता है और ये धीरे-धीरे सारे दांतों को संक्रमित कर देती है; ऐसे में दांतों की देखभाल करना बहुत जरूरी है.

Read Time: 3 mins
Share
दांतों में कीड़ा लगने पर काम आएंगे ये 3 असरदार घरेलू नुस्खे, जान लें कैसे करें इस्तेमाल
दांतों को सड़न से बचाने के घरेलू उपाय.

Oral Health: दांतों में दर्द की परेशानी या सूजन की समस्या पर सभी ध्यान देते हैं, लेकिन सड़न दांतों के लिए साइलेंट किलर की तरह काम करती है. बाहर से चमकदार दिखने वाले दांतों के अंदर कब धीरे-धीरे छेद बन जाता है, ये पता ही नहीं चलता और जब चलता है, तब तक सड़न दांतों को घेर चुकी होती है. दांतों में सड़न की समस्या से असहनीय दर्द होता है और ये धीरे-धीरे सारे दांतों को संक्रमित कर देती है; ऐसे में दांतों की देखभाल करना बहुत जरूरी है.

दांतों में सड़न के कारण

दांतों में सड़न की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है और इसके लक्षण भी नजर नहीं आते हैं. दर्द के बाद पता चलता है कि दांतों में सड़न हो चुकी है. दांतों में सड़न के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ज्यादा मीठा खाना, सही तरीके से ब्रश और कुल्ला न करना, मुंह में लार में कमी होना, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, साथ ही रात में बिना ब्रश किए सो जाना. ये सभी कारण दांतों में सड़न पैदा करने के लिए काफी हैं.

दांतों की सड़न से बचने के उपाय

Latest and Breaking News on NDTV

लौंग

आयुर्वेद में दांतों की सड़न से बचने के लिए और मसूड़ों की मजबूती के लिए कई घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिन्हें घर बैठे आराम से कर सकते हैं. पहला है लौंग के तेल का इस्तेमाल. लौंग का तेल दांतों के दर्द और बैक्टीरिया को कम करने का काम करता है, जिससे सड़न की प्रक्रिया कम हो जाती है. इसके लिए रात के समय लौंग के तेल को कुछ समय के लिए दांतों पर लगाकर छोड़ दें और पानी से साफ कर लें.

नीम

दूसरा है नीम से दातुन या कुल्ला. नीम प्राकृतिक एंटी बैक्टीरियल है, जो दांतों से बैक्टीरियल संक्रमण को कम करने में मदद करता है. वहीं नीम की दातुन भी दांतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है. तीसरा है नारियल तेल से ऑयल पुलिंग. ऑयल पुलिंग दांतों के कोनो-कोनों में जाकर गंदगी को साफ करने का काम करती है और दांतों पर लगे पीलेपन को साफ करती है. इसके लिए तेल को मुंह के अंदर 5 मिनट के लिए घुमाएं और फिर कुल्ला कर लें.

नमक और सरसों का तेल

चौथा है नमक और सरसों के तेल का मिश्रण. नमक और सरसों के तेल का मिश्रण दांतों के दर्द में राहत देता है और दांतों में पनप रहे बैक्टीरिया का भी नाश करता है. हफ्ते में तीन बार इस मिश्रण को लगाने से दांतों से पीलापन भी कम हो जाता है. इन नुस्खों के अलावा, आहार में बदलाव भी जरूरी हैं.

क्या खाएं

आहार में कैल्शियम और विटामिन डी शामिल करें. कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलकर दातों को मजबूती देते हैं और मसूड़ों से खून आने की समस्या भी कम होती है. इसके साथ ही दांतों के लिए विटामिन सी भी जरूरी है; इसके लिए दिन में एक समय किसी खट्टे फल का सेवन जरूर करें. यह भी दांतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Oral Health, Danton Me Kida Lagne Se Kaise Bachaye, Dant Me Kida Ka Ilaj, Dant Me Keeda Lagna Ka Upchar, Tooth Cavity Home Remedy, Dant Me Keede Ka Gharelu Upay, Cavity Treatment At Home, Daant Ke Keede Ka Ilaj, Tooth Decay Natural Cure, How To Get Rid Of Cavity, Teeth Cavity Easy Home Remedy, Dental Cavity Desi Nuskhe, Dant Ki Safai Ke Upay, Clove Oil For Tooth Pain, Haldi For Tooth Cavity, Neem For Dental Health, Garlic For Tooth Infection, Amrud Ke Patte Dant Ke Liye, Oil Pulling For Cavity, Dant Ke Liye Ayurvedic Muskha, Dant Me Dard Ka Upay, Dant Me Kida Lagne Par Kya Kar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com