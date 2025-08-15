क्या आप भी करते हैं रोज इन हरे पत्तों का सेवन? अगर हां तो बना लें दूरी, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

Tulsi Ke Patte Khane Ke Nuksan: तुलसी को आयुर्वेद में औषधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें पाए जाने वाले गुण सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गुणों से भरपूर तुलसी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. तुलसी के पत्ते के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन आइए जानते हैं.

Tulsi Ke Patte Khane Se Kya Nuksan Hai | Kise Nahi Khana Chahiye Tulsi Ka Patta

तुलसी के पत्ते के साइड इफेक्ट्स क्या हैं?

ब्लड शुगर लेवल: तुलसी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है. ऐसे में ज्यादा मात्रा में इसका सेवन शुगर लेवल को और कम कर सकता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है.

प्रेग्रेंसी: तुलसी में पाया जाने वाला यूजेनॉल नामक तत्व पीरियड शुरू होने का कारण बन सकता है. इसलिए प्रेग्रेंसी में इसके सेवन से बचना चाहिए.

दांत: तुलसी के पत्ते में मौजूद हल्के एसिडिक तत्वों का जरूरत से ज्यादा सेवन दांतों के इनेमल को कमजोर कर सकते हैं. जिससे दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है.

जलन: तुलसी की तासीर गर्म होती है. ऐसे में इसकी चाय या काढ़ा का अत्यधिक सेवन पेट में जलन का कारण बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)