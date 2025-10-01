पेट दर्द है तो पिंडलियां दबाएं, हर दिक्कत मिनटों में होगी दूर, बाबा रामदेव ने बताए 3 रामबाण नुस्खे

Home Remedies For Stomach Pain | Swami Ramdev: पेट की गड़बड़ी (Stomach Problem) आजकल आम समस्या बन चुकी है. अनियमित दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव के चलते कब्ज, गैस और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हर दूसरे इंसान को परेशान कर रही हैं. ऐसे में योगगुरु बाबा रामदेव ने पेट को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बेहद आसान और असरदार उपाय बताए हैं, जो पेट की तकलीफों से जल्दी राहत दिला सकते हैं. खास बात ये है कि इनमें दवा नहीं बल्कि खानपान और घरेलू नुस्खे शामिल हैं, जिन्हें अपनाना बेहद आसान है.

पेट की समस्या को दूर करेंगे ये नुस्खे (Home Remedies For Stomach Pain | swami Ramdev | Pet Dard Ka Gharelu Upay)

खाना खाने में कम से कम आधा घंटा लगाएं

बाबा रामदेव का कहना है कि कब्ज की सबसे बड़ी वजह या तो बहुत ज्यादा खाना है या फिर बहुत कम खाना. यानी दोनों ही स्थितियां पेट की दिक्कतों को बढ़ाती हैं. इससे बचने का सबसे आसान तरीका है सही मात्रा में खाना और उसे धीरे-धीरे चबा-चबाकर खाना. रामदेव के अनुसार खाने में सलाइवा यानी लार का मिलना जरूरी है, इसलिए कम से कम आधा घंटा खाने में लगाना चाहिए. ऐसा करने से कब्ज जैसी समस्या पहले ही दिन से कंट्रोल में आने लगती है. साथ ही एसिडिटी और इनडाइजेशन से भी छुटकारा मिलता है.

Photo Credit: Canva

पेट डिस्टर्ब है तो पिंडलियां दबाएं

उन्होंने यात्रा या अनियमित दिनचर्या से होने वाली पेट की गड़बड़ी का भी आसान उपाय बताया. उनके अनुसार ऐसी स्थिति में पैरों की पिंडलियों को दबाना फायदेमंद होता है. यह छोटा-सा एक्यूप्रेशर नुस्खा मिनटों में आराम पहुंचा सकता है. पेट में गड़बड़ी महसूस होते ही पिंडलियों को दबाने से फायदा दिखने लगता है.

अनार, बेल और छाछ है बेहद फायदेमंद

खाने की चीजों में रामदेव ने अनार, बेल और छाछ को पेट के लिए सबसे उत्तम बताया. ये तीनों ही चीजें पाचन तंत्र को मजबूत बनाती हैं और पेट की गड़बड़ियों से बचाती हैं. वहीं, कोलाइटिस जैसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए उन्होंने खास सलाह दी कि उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है.

साफ है कि बाबा रामदेव दवाओं के बजाय जीवनशैली और खानपान में सुधार पर जोर देते हैं. उनके बताए ये घरेलू उपाय न सिर्फ सरल हैं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत अपनाए जा सकते हैं. चाहे कब्ज की शिकायत हो या पेट में गड़बड़ी, अनियमित दिनचर्या हो या डाइजेशन कमजोर, इन नुस्खों को अपनाकर पेट की परेशानियों से मिनटों में राहत पाई जा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)