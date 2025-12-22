विज्ञापन
T20 World Cup 2026: सैमसन विश्व कप टीम के फर्स्ट विकेटकीपर, पर मंडरा रहे 2 बड़े सवाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर होंगे टेस्ट पर

T20 World Cup 2026 में Sanju Samson होंगे पहले विकेटकीपर, लेकिन New Zealand के खिलाफ चयन, ओपनिंग बैटिंग व पावरप्ले में उनका रोल है बड़ी चुनौती

Sanju Samson: संजू सैमसन विश्व कप टीम में पहले विकेटकीपर होंगे
संजू सैमसन को क्रिकेट खेलते हुए सालों हो गए हैं, लेकिन हाल ही में टी20 विश्व कप के लिए घोषित टीम में ऐसा पहली बार देखने को मिला, जब चयन समिति या टीम प्रबंधन ने पहली बार उन्हें या उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टता से बात कही. करियर में खेले कुल 52 टी20 मैचों के दौरान उनका बैटिंग ऑर्डर नियमित रूप से ऊपर-नीचे होता रहा है. कभी ओपनर, कभी नंबर तीन, तो कभी पांच, लेकिन अब खासकर  अब विश्व कप जैसे किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए चीफ सेलेक्टर ने साफ  तौर पर कह दिया है कि संजू सैमसन विश्व कप में पहले विकेटकीपर हैं. और दूसरे विकेटकीपर लंबे ब्रेक के बाद वापसी करने वाले किशन होंगे. निश्चित तौर पर यह सैमसन के लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन  दो बड़े सवाल भी हैं, जो उनका लगातार पीछा कर रहे होंगे. और अगर इनका जवाब सैमसन ने नहीं दिया, तो प्रबंधन इशान किशन को उनकी जगह खिलाने में देर नहीं लगाएंगे. 

2025 साल, बहुत बुरा हाल!

इस साल संजू सैमसन भारत के लिए 15 टी20 मैच खेले हैं. और इन मैचों में वह सिर्फ 20.18 के औसत से 222 ही रन बना सके. वहीं, बल्ले से सिर्फ एक ही पचासा निकला. बाहर से देखने में बतौर ओपनर सैमसन टीम के लिए शानदार संतुलन बनाते तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कागज में यह करीब-करीब कोरा कागज जैसी बात ही है. वहीं, इन मैचों में बतौर ओपनर भी उनका हाल बुरा रहा. सैमसन को प्रबंधन ने ओपनर, नंबर-3 और पांच पर घुमाया, तो बतौर ओपनर सैमसन 6 मैचों में 14.66 का ही औसत निकाल सके. ऐसे में सवाल संजू की फॉर्म ही नहीं, बल्कि बतौर ओपनर को लेकर भी हैं. 

अभी तक कर चुके हैं इन नंबरों पर बैटिंग

संजू 52 मैचों के करियर में ओपनर से लेकर नंबर-7 तक खेल चुके हैं, लेकिन यह भी सही है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन भी उनका बतौर ओपनर ही आया है. 15 मैचों में उन्होंने 39.21 का औसत निकाला है. वहीं, नंबर-3 पर उनका औसत 5 मैचों में 18.20, चार पर 11 मैचों में 21.30, पांच पर 8 मैचों में 23.00, छह पर 1 मैच में 12.00 और नंबर सात पर भी 1 मैच में उनका औसत 1 मैच में 19 का रहा है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ 'ऑडिशन टेस्ट'

 संजू का टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले महीने 5 टी20 मैचों में होगा. और इसी से यह तय हो जाएगा कि वह विश्व कप में इलेवन का हिस्सा होंगे, या इशान किशन. ये पांच मैच गंभीर के लिए फाइनल XI तय करने के लिए विश्व कप से पहले आखिरी मौका हैं. और यहां अगर उनके प्रदर्शन में निमयितता नहीं रही, तो आलोचकों और फैंस का नजरिया मैच दर मैच तेजी से बदलेगा. 

