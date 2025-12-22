Home Remedies for Cracked Heels: डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने बताए फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के सबसे असरदार नुस्खे

Crack Heels Remedy: सर्दी के मौसम में एड़ियां फटने की परेशानी बढ़ जाती है. इससे कई बार चलने-फिरने में भी तकलीफ होने लगती है. अगर आप भी इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने फटी एड़ियों से छुटकारा पाने के कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

एड़ियां फट जाएं तो क्या करें?

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, फटी एड़ियां शरीर में ज्यादा ड्राईनेस, वात दोष के असंतुलन और सही पोषण की कमी की ओर इशारा करती हैं. ऐसे में सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाने से समस्या जड़ से ठीक नहीं होती, इसके लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की देखभाल जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले-

नंगे पांव चलने से बचें,

लंबे समय तक खड़े रहने से बचें और

शरीर में पानी की कमी न होने दें.

योग गुरु फटी एड़ियों पर एक खास लेप बनाकर लगाने की सलाह देती हैं. इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच शुद्ध बीजवैक्स या देसी घी और 1 छोटा चम्मच हल्दी की जरूरत होगी.

सबसे पहले नारियल तेल को हल्का गर्म कर लें.

इसमें हल्दी और बीजवैक्स या घी मिलाएं.

अच्छी तरह मिलाकर ठंडा होने दें और किसी छोटी शीशी में रख लें.

योग गुरु कहती हैं, हर रात सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी से धोएं, इसके बाद हल्के हाथ से प्यूमिक स्टोन से डेड स्किन हटाएं. पैर सुखाकर यह मिश्रण एड़ियों पर लगाएं और सूती मोजें पहन लें. ऐसा करने से आपको केवल 7 से 10 दिनों में ही अपनी एड़ियां मुलायम होती दिखने लगेंगी.

इससे अलग योग गुरु दो और पैक बनाकर एड़ियों पर लगाने की सलाह देती हैं. इसके लिए-

एक पका केला मैश करके उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और 20 मिनट के लिए एड़ियों पर लगाएं. इससे त्वचा को नमी मिलती है.

अगर एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हों या इंफेक्शन हो, तो नीम और तुलसी की पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगाएं. यह खुजली और इंफेक्शन से बचाता है.

डॉक्टर हंसा योगेन्द्र के अनुसार, त्वचा की सेहत खाने से भी जुड़ी होती है. घी, तिल का तेल, नारियल तेल जैसे अच्छे फैट लें. खीरा, लौकी और भीगे हुए ड्राय फ्रूट्स खाएं. इन सब से अलग बहुत ज्यादा सूखा, तीखा और नमकीन खाना खाने से परहेज करें.

इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप नेचुरल तरीके से क्रैक हील्स की परेशानी से निजात पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

