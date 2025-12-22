डेंटिस्ट ने बताए मुंह की बदबू से छुटकारा पाने के 5 सबसे असरदार तरीके

How to get rid of bad breath permanently: मुंह से बदबू आना एक आम समस्या है, लेकिन कई बार यह शर्मिंदगी और आत्मविश्वास की कमी का कारण भी बन जाती है. अब, ज्यादातर लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे-महंगे टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, तो कई माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मुंह से आने वाली बदबू से छुटकारा नहीं मिल पाता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. डेंटिस्ट रिचा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने मुंह की बदबू से छुटकारा पाने के 5 सबसे असरदार तरीके बताए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में-

मुंह से बदबू आए, तो कर लें ये काम

बहुत कम लोग जानते हैं कि लगभग 90% बदबू की शुरुआत जीभ से होती है. जीभ की सतह पर बैक्टीरिया, खाने के कण और डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, जो बदबू पैदा करते हैं. ऐसे में रोज सुबह और रात को ब्रश के बाद टंग क्लीनर से जीभ साफ करना बेहद जरूरी है. इससे बैक्टीरिया कम होते हैं और सांस ताजा रहती है.

मुंह का सूखा रहना बदबू का बड़ा कारण है. जब मुंह में लार कम बनती है, तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं. ऐसे में दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. इससे मुंह हाइड्रेट रहता है और लार बनने में मदद मिलती है, जिससे बदबू कम होती है.

च्युइंग गम चबाने से लार का उत्पादन बढ़ता है. लार मुंह को नेचुरली साफ करती है और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करती है. लेकिन ध्यान रखें कि गम शुगर-फ्री हो, ताकि दांतों को नुकसान न पहुंचे.

डेंटिस्ट आगे कहती हैं, दांतों पर जमी प्लाक और टार्टर भी बदबू का कारण होते हैं. ये ब्रश से पूरी तरह साफ नहीं होते. इसलिए हर 6 महीने में प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग करवाना जरूरी है, ताकि दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें.

इन सब से अलग रिचा जैन बताती हैं, अगर ये सब करने के बाद भी बदबू बनी रहती है, तो कारण अंदरूनी हो सकते हैं. जैसे- साइलेंट एसिड रिफ्लक्स, टॉन्सिल स्टोन्स, विटामिन की कमी, मसूड़ों की बीमारी या पेट से जुड़ी समस्याएं. मुंह की बदबू कई बार शरीर में किसी बड़ी समस्या का पहला संकेत भी हो सकती है. इस कंडीशम में समय रहते डेंटिस्ट से मिलें.

इस तरह 5 बातों पर ध्यान देकर आप मुंह से आने वाली बदबू से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

