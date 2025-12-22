डिनर करने के बाद बस 5 मिनट कर लें ये काम, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रात भर आएगी अच्छी नींद, सुहब उठते ही साफ हो जाएगा पेट

After Dinner Habits: कई लोगों कि शिकायत होती है कि उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आ पाती है, पेट भारी महसूस होता है, सीने में जलन का एहसास परेशान करता है या फिर खट्टी डकारें आती हैं. वहीं, कुछ लोग सुबह पेट साफ न होने की दिक्कत से परेशान रहते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो आप केवल 5 मिनट में इन तमाम दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं. दरअसल, हम में से अधिकतर लोग रात को डिनर करते हैं और इसके तुरंत बाद बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं या फिर मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं. यहीं से पाचन से जुड़ी कई समस्याएं शुरू होती हैं. आपकी इस आदत के चलते आपको गैस, एसिडिटी, पेट भारी लगना और रात में नींद न आना जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक खास तरीका बताया है, जिसकी मदद से आप केवल 5 मिनट में इन तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही सुबह आपका पेट भी आसानी से साफ हो जाएगा. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

लीमा महाजन के मुताबिक, हर रोज डिनर करने के बाद केवल 5 मिनट वज्रासन में बैठें. रात के समय पाचन अग्नी धीमी पड़ जाती है, जिससे खाना ठीक तरीके से पचता नहीं है. ऐसे में अगर आप केवल 5 मिनट वज्रासन में बैठते हैं, तो इससे शरीर को सही तरीके से खाना पचाने में मदद मिलती है. खाना ठीक से पचने पर आपको अपना शरीर हल्का महसूस होता है, आपको रात को चैन की नींद आती है और सुबह पेट साफ करने में भी आसानी होती है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, वैज्ञानिक तौर पर देखें तो वज्रासन में बैठने से शरीर सीधा रहता है, जिससे पेट का एसिड ऊपर की ओर नहीं जाता. इससे एसिडिटी और जलन की समस्या कम होती है. साथ ही यह गैस को बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे पेट फूलने और भारीपन की परेशानी घटती है.

लीमा महाजन आगे कहती हैं, अगर आप इसे रोज करते हैं, तो आपको कुछ ही समय में फर्क महसूस होने लगता है. आप देखेंगे कि आपको बिना कुछ करे ही गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या से राहत मिलने लगेगी, साथ ही रोज सुबह पेट भी आसानी से साफ हो जाएगा.

इसके लिए जमीन पर मैट बिछाकर घुटनों को मोड़कर बैठ जाएं.

अपनी पीठ और सिर एकदम सीधा रखें.

अपनी हथेलियों को घुटनों पर रख लें.

इसी अवस्था में 5 मिनट तक बैठते हुए लंबी-लंबी सांसें लें.

इससे आपका भोजन तेजी से डाइजेस्ट हो जाएगा.

जिन लोगों को घुटनों में दर्द है या हाल ही में घुटनों की सर्जरी हुई है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.