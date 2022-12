Cold Cough का घर ही पक्का इलाज करता है ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा, Chest की जकड़न से बहुत जल्दी मिलेगी राहत

Home Remedies For Cough: सर्दियों में कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से आम खांसी का इलाज किया जा सकता है.

खास बातें कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से आम स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक कर सकते हैं.

प्याज जैसी सफेद सब्जियों के अपने अनूठे पोषण लाभ होते हैं

यहां सर्दी खांसी का पक्का और जल्द इलाज करने का जानदार नुस्खा है.

Effective Remedy For Cough: क्या प्याज का पानी पीने से आप सर्दी या खांसी से जल्दी ठीक हो सकते हैं? प्याज के पानी का चलन काफी बढ़ा है. वायरस (आरएसवी), साइनस संक्रमण से लड़ने, जुकाम और खांसी से तेजी से रिकवरी से लेकर अस्थमा, आंत के स्वास्थ्य और ब्लड प्रेशर में सुधार करने में मदद करने के लिए इस चमत्कारी ड्रिंक्स से जुड़े कई स्वास्थ्य हैं. प्याज के पानी (Onion Water) के फायदों की लिस्ट काफी लंबी है. सर्दियों में कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से आम स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया जा सकता है. अगर आप सर्दियों में सर्दी-खांसी से छुटकारा पाने के उपाय (Ways to get rid of Cold And Cough) तलाश रहे हैं तो यहां सर्दी खांसी का पक्का और जल्द इलाज करने का जानदार नुस्खा है.

प्याज में पाए जाने वाले पोषक तत्व | Nutrients found In Onions