क्या आप भी रोज़ रोटी पर घी लगाकर खाते हैं, जान लीजिये पहले उसकी असलियत

Asli vs nakli ghee : बाजार में आजकल इतने बड़े लेवल पर मिलावट चल रही है कि 70% से ज्यादा घी के पैकेट नकली, मिलावटी या सेहत के लिए खतरनाक चीजों से भरे होते हैं. और अगर आप रोज घी खा रहे हैं, तो आप सेहत नहीं, बल्कि बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं. ऐसे में हम आपको सबसे आसान और घरेलू तरीके बताएंगे, जिससे आप 5 मिनट में अपने घी की असलियत जान सकते हैं.

नकली घी में क्या होता है

नकली घी या तो सस्ते, रिफाइंड तेल से बनता है या फिर इसमें डालडा (Vanaspati Ghee), उबले हुए आलू का गूदा (mash), या फिर सस्ते रंग और खुशबू मिला दी जाती है. ये सब मिलकर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) को बढ़ाते हैं, जिससे दिल की बीमारियां, पेट की समस्याएं और वजन बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

अब आइए जानते हैं असली और नकली घी में अंतर -

4 आसान घरेलू तरीके से जानिए घी की असलियत

असली घी की खुशबू बहुत तेज, प्राकृतिक और दानेदार होती है. नकली घी में बहुत कैमिकल वाली या नकली खुशबू आती है.

देसी घी रूम टेम्परेचर पर, खासकर सर्दियों में, दानेदार (Granular) और सेमी-सॉलिड (semi-solid) रहता है.

असली घी आपके शरीर की गर्मी से तुरंत पिघलकर लिक्विड (द्रव) बन जाता है. नकली घी (जैसे डालडा) सॉलिड ही रहता है.

गाय का घी हल्का पीला होता है, जबकि भैंस का घी ज्यादातर सफेद या हल्का क्रीम रंग का होता है.

5 मिनट में घर पर ऐसे करें घी की शुद्धता की जांच

गरम पानी का टेस्ट (Water Test)

एक कांच के गिलास में गरम पानी लीजिए. उसमें 1 चम्मच घी डालिए. अगर घी पानी की सतह पर तैरने लगे और एक मोटी परत बना ले, तो ये शुद्ध है. अगर घी पानी में घुल जाए या पानी मटमैला (Cloudy) हो जाए, तो इसमें डालडा या स्टार्च (आलू/शकरकंद) मिलाया गया है.

हथेली पर रगड़ने का टेस्ट (Palm Test)

अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लें और उसे उंगली से रगड़ें. असली घी तुरंत पिघलना शुरू कर देगा और आपकी त्वचा उसे सोख लेगी. अगर घी पिघलने में टाइम लगाए या आपको हाथों में चिपचिपा या तेल जैसा महसूस हो, तो इसमें डालडा या तेल की मिलावट है.

1 कांच की कटोरी में 1 चम्मच घी, 1 चुटकी चीनी और 4-5 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) मिलाएं. हालांकि HCl घर में रखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे केवल लैब टेस्ट माना जाता है. लेकिन इसकी जगह, घी को पिघलाकर फ्रिज में जमने के लिए रख दें.

असली घी जमने के बाद भी दानेदार रहेगा. अगर घी एकदम चिकना (Smooth) और सख्त (Hard) जम जाता है, तो उसमें डालडा की मिलावट हो सकती है.

