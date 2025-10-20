विज्ञापन
घर पर कैसे करें असली और नकली घी की पहचान, इस टिप्स को करें फॉलो

त्योहारों और फिटनेस ट्रेंड्स के चलते घी की डिमांड बढ़ने पर कई जगहों पर इसकी क्वालिटी से समझौता किया जाता है.

Ghee ki asli-nakli pehchan kaise kare : आपने त्योहारों के सीजन में कई दुकानों के आगे ये लिखा हुआ पढ़ा होगा, 'हमारे यहां शुद्ध देसी घी की मिठाइयां बनाई जाती हैं'. क्या आप जानते हैं ऐसा लिखकर ज्यादातर दुकान वाले आपको मूर्ख बना रहे होते हैं. शुद्ध देसी घी के नाम पर अक्सर दुकानों में मिठाई बनाने के लिए तेल या वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है. तो आइए जानते हैं डॉ. समीर भाटी से की कैसे करें मार्केट में मिलने वाले असली और नकली घी की पहचान.

घी में मिलावट क्यों और कैसे होती है?

त्योहारों और फिटनेस ट्रेंड्स के चलते घी की डिमांड बढ़ने पर कई जगहों पर इसकी क्वालिटी से समझौता किया जाता है. घी को गाढ़ा और सस्ता बनाने के लिए वनस्पति तेल की मिलावट की जाती है. इसमें घी की तरह खुशबू लाने के लिए एसेंस की मिलावट होती है. इसके अलावा घी की मात्रा और टेक्सचर को बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च मिलाया जाता है.

असली और नकली घी की पहचान कैसे करें च - How To Identify Fake or Adulterated Ghee

स्मेल टेस्ट (Smell Test)

असली घी की खुशबू हल्की और नेचुरल होती है. अगर घी में बहुत तेज या परफ्यूम जैसी खुशबू है, तो इसमें एसेंस मिलाया गया है.

हथेली टेस्ट (Palm Test)

थोड़ा घी हथेली पर लगाकर रगड़ें. असली घी में तेल जैसी चिकनाहट महसूस नहीं होगी और हल्की महक आएगी. अगर हथेली पर ग्रीसी या स्लिपरी फील हो, तो समझिए वनस्पति तेल मिला है.

फ्रीजर टेस्ट (Freezer Test)

एक चम्मच घी को फ्रिज में 30 मिनट के लिए रखें. असली घी जमने के बाद एक समान (सॉलिड) बनता है. अगर परतें (लेयर्स) दिखाई दें, तो समझिए इसमें वनस्पति तेल की मिलावट है.

आयोडीन टेस्ट (Iodine Test)HCL और शुगर टेस्ट (HCL + Sugar Test)

घी के सैंपल में थोड़ा प्लेन HCL और थोड़ी चीनी मिलाएं. अगर घोल पिंक कलर का हो जाए, तो इसका मतलब है कि वनस्पति तेल मिला हुआ है.


डॉक्टर भाटी का कहना है कि जो घी आप सुबह पीते हैं, वह तभी फायदेमंद है जब वह पूरी तरह देसी और शुद्ध हो. मिलावटी घी पाचन सुधारने की बजाय पेट, लिवर और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है.
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

