Flaxseed hair gel recipe : हर कोई चाहता है कि उसके बाल एकदम हेल्दी और शाइनी रहें, लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले प्रोडक्ट से बाल अक्सर खराब हो जाते हैं. इसी परेशानी का एक कमाल का और एकदम नैचुरल हल है अलसी का जैल. जी हां, वही अलसी (Flaxseed) जो हम खाते हैं. अलसी का जैल बनाना जितना आसान है, यह बालों के लिए उतना ही फायदेमंद है. यह न सिर्फ आपके बालों को फ्रिज (उड़ने वाले बाल) फ्री रखता है, बल्कि कर्ल वाले लोगों के लिए तो किसी जादू से कम नहीं है. यह केमिकल से भरे जैल की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहतरीन, पोषण से भरपूर ऑप्शन है. तो चलिए बिना देर किए आइए जानते हैं अलसी जैल बनाने और बालों में लगाने का तरीका.

अलसी जैल बनाने के लिए सामग्री

1/4 कप साबुत अलसी के दाने

2 कप पानी

अलसी जैल बनाने की विधि

एक पैन में अलसी के दाने और पानी को एक साथ मिला लें.

इसे गैस पर रखें और तेज आंच पर एक उबाल आने दें.

जब उबाल आ जाए, तो आंच धीमी कर दें और इसे लगभग 10 मिनट तक पकने दें. इस दौरान बीच-बीच में चम्मच से चलाते रहें.

जब मिश्रण गाढ़ा होकर एक पतले जेल जैसा दिखने लगे (जैसे अंडे का सफेद भाग), तो गैस बंद कर दें.

सबसे जरूरी टिप

तुरंत इसे गरम रहते ही किसी मलमल के कपड़े (cheesecloth) या महीन छन्नी से एक साफ कटोरी में छान लें. क्योंकि ठंडा होने पर यह इतना गाढ़ा हो जाएगा कि छन नहीं पाएगा.

अब आप पूरी तरह से ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद यह और गाढ़ा हो जाएगा जिससे बालों में अप्लाई करने में आसानी होगी.

आप चाहें तो खुशबू और ज्यादा फायदे के लिए इसमें लैवेंडर या रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं.

अलसी हेयर जेल कैसे करें बालों में अप्लाई

बाल धोने के बाद, जब बाल हल्के गीले हों, तब इसे लगाएं.

थोड़ा सा जेल लें और अपनी उंगलियों की मदद से पूरे बालों में अच्छे से फैला लें.

अगर आपके बाल कर्ली हैं, तो जेल लगाकर बालों को हल्के हाथ से ऊपर की तरफ "स्क्रंच" (दबाना) करें. इससे कर्ल की बनावट अच्छी आती है.

अब बालों को हवा में सूखने दें या डिफ्यूजर का इस्तेमाल करें. बस, आपके बाल अब सेट और शाइनी दिखेंगे.

कुछ जरूरी बातें

बचा हुआ जेल एक साफ, एयरटाइट कंटेनर में रखकर एक हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है.

अगर आपको ज्यादा गाढ़ा जेल चाहिए, तो अगली बार पानी थोड़ा कम या अलसी ज्यादा कर दें.

नमी और पोषण बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल या शहद भी मिला सकते हैं.

अब आइए बात करते हैं इसके फायदों की-

अगर आपके बाल कर्ली या वेवी हैं, तो यह जेल आपके कर्ल को एक शानदार, नैचुरल होल्ड देता है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह बालों को कड़क या चिपचिपा नहीं बनाता. बल्कि इससे आपके बाल मुलायम बने रहते हैं और कर्ल दिन भर डिफाइंड दिखते हैं.

बरसात या नमी (humidity) में अक्सर बाल रूखे होकर उड़ने लगते हैं, जिसे फ्रिज कहते हैं. अलसी जेल की गहरी नमी (moisture) बालों की ऊपरी परत को चिकना कर देती है, जिससे फ्रिज कम होता है और बाल स्मूथ, चमकदार दिखते हैं.

इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई आपके स्कैल्प को मजबूती देते हैं. यह बालों की जड़ों में खून का बहाव बढ़ाता है, जिससे बाल तेजी से, घने और मजबूत होकर बढ़ते हैं. यह एक तरह से बालों के लिए सुपरफूड है.

अलसी जेल में जलन कम करने (anti-inflammatory) वाले गुण होते हैं. अगर आपके स्कैल्प में खुजली, रूखापन या डैंड्रफ है, तो यह उसे शांत करने में मदद करता है. एक हेल्दी स्कैल्प ही हेल्दी बालों की नींव होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)