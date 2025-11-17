बटर और घी में मिलावट की पहचान के लिए डॉक्टर ने बताए 5 आसान टिप्स

बटर और घी हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक हैं. लेकिन इन दिनों बाजार में इन उत्पादों की मिलावट की खबरें भी तेजी से सामने आ रही हैं. हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. समीर भाटी के मुताबिक, 'कई बार बटर में पाम ऑयल या वनस्पति तेल मिलाया जाता है, जिससे इसका टेक्सचर और स्वाद बदल जाता है. ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक खुद पहचानना सीखें कि क्या शुद्ध है और क्या नकली.

कैसे पहचानें शुद्ध और मिलावटी बटर-

डॉ. भाटी बताते हैं कि घर पर ही कुछ आसान तरीकों से आप बटर की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं:



मेल्टिंग टेस्ट (Melting Test)- बटर को पैन में डालकर हल्का गरम करें. शुद्ध बटर आसानी से पिघलता है और उसकी एक दूधिया सुगंध आती है. अगर उसमें पाम ऑयल या वनस्पति तेल मिलाया गया है, तो उसका रंग और खुशबू अलग होगी.

झाग बनने का टेस्ट-

कुछ लोगों का मानना है कि बटर में जीरा डालकर गर्म करने से झाग बनता है तो वह नकली है, लेकिन डॉ. भाटी के अनुसार, “यह झाग सिर्फ तापमान या केमिकल रिएक्शन के कारण भी बन सकता है. झाग देखना प्रमाण नहीं है.” उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर अनयूजुअल बबल्स या अजीब सी गंध आए, तो प्रोडक्ट में जरूर कोई मिलावट हो सकती है.

डॉ. समीर भाटी की 5 ज़रूरी चेकलिस्ट: असली और नकली प्रोडक्ट की ऐसे करें पहचान-

स्मेल चेक करें- रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों की असली खुशबू पहचानें. नकली या मिलावटी उत्पादों में अक्सर केमिकल जैसी गंध होती है.



टेक्सचर और कलर देखें- अगर कोई मिठाई या डेयरी प्रोडक्ट बहुत ब्राइट या अननेचुरल दिखे, तो सावधान रहें. असली प्रोडक्ट का रंग हमेशा सॉफ्ट और नेचुरल होता है.



शेल्फ लाइफ पर ध्यान दें- दूध और उससे बने प्रोडक्ट जल्दी खराब होते हैं. अगर कोई चीज़ असामान्य रूप से लंबे समय तक खराब नहीं हो रही, तो उसमें प्रिज़र्वेटिव या मिलावट हो सकती है.



खुला सामान लेने से बचें- खुले सामान की शुद्धता को परखना मुश्किल होता है. पैक्ड आइटम में ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग डेट और FSSAI मार्क जरूर देखें.



लेबल ज़रूर पढ़ें- कई बार लोग “एनालॉग प्रोटीन पनीर” जैसे विकल्प खरीद लेते हैं, जो देखने में असली लगते हैं लेकिन कैल्शियम और प्रोटीन के गुण नहीं देते. इसलिए लेबल्स को ध्यान से पढ़ना सीखें.



डॉक्टर की चेतावनी



डॉ. भाटी का कहना है कि 'सस्ता सामान खरीदना सेहत पर भारी पड़ सकता है. खुली या बिना ब्रांड की चीजें लेने से बचें. असली और नकली की पहचान आपके हाथ में है, और यही आपकी सेहत की सबसे बड़ी सुरक्षा है.'

