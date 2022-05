क्या आप जरूरत से ज्यादा कार्ब खा रहे हैं? जानें अति और खराब कार्बोहाइड्रेट खाने के 10 लक्षण और नुकसान

Signs You Eating More Carbs: ज्यादा कार्ब्स लेने पर किस तरह के संकेत देता है आपका शरीर.

What To Do After Eating Too Much Carbs?: डाइटिंग करने वालों के लिए कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा चिंता का कारण होते हैं. कार्ब्स को आप कितना भी इग्नोर कीजिए. पर, ये समझ लीजिए कि शरीर की एनर्जी के लिए और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है. ये बात जितनी सही है उतना ही सच ये भी है कि जरूरत से ज्यादा कार्ब्स लेने पर बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने पर शरीर में भारीपन लग सकता है. आपने दिनभर में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा ली है वो काफी है या जरूरत से ज्यादा हो चुकी है, ये आपको आपका शरीर ही बता देता है. चलिए जानते हैं ज्यादा कार्ब्स लेने पर किस तरह के संकेत देता है आपका शरीर.

खराब या ज्यादा कार्ब खाने के नुकसान | Disadvantages Of Eating Bad Or High Carbs