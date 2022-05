How To Treat Heatstroke: हीटस्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें? जानें इसके लक्षण और कारण, गर्मियों में सेल्फ केयर के लिए जरूरी बातें

How To Treat Heatstroke: हीटस्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जो शरीर के गर्म होने के कारण होती है.

खास बातें

How To Avoid Heat Stroke In Summer: हीटस्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जो आपके शरीर के अधिक गर्म होने के कारण होती है. आमतौर पर हाई टेंपरेचर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हीटस्ट्रोक का यह सबसे गंभीर रूप तब हो सकता है जब आपके शरीर का तापमान 104 F (40 C) या इससे अधिक हो जाए. गर्मी के महीनों में यह स्थिति सबसे आम है. हीटस्ट्रोक क्यों होता है (Causes Of Heatstroke) ये सवाल कई लोग करते हैं. हीटस्ट्रोक के लिए आपातकालीन उपचार की जरूरत होती है. अगर हीटस्ट्रोक को नजरअंदाज किया जाए तो यह आपके मस्तिष्क, हृदय, किडनी और मांसपेशियों को जल्दी नुकसान पहुंचा सकता है. हीट इमरजेंसी में माइनर (हीट एडिमा, कांटेदार हीट, हीट क्रैम्प और हीट थकावट) से लेकर मेजर (हीटस्ट्रोक) तक कई तरह के विकार शामिल हैं. लंबे समय तक इलाज में देरी होने से नुकसान और बिगड़ जाता है. अगर आप गर्मियों के दिनों में घर से बाहर निकलते हैं तो आप इस स्थिति का अनुभव हो सकता है. ऐसे में हीटस्ट्रोक से कैसे बचें? (How To Avoid Heatstroke) या हीटस्ट्रोक से बचने के तरीके क्या हैं? यहां हम उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं.

हीटस्ट्रोक से बचने के लिए सेल्फ केयर टिप्स | Self Care Tips To Avoid Heatstroke