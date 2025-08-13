विदेश में रहने वाले भारतीय कैसे मनाते हैं Independence Day, जानिए यहां

Independence Day celebration in Abroad 2025 : इस साल भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. यह दिन हर साल भारतीय गर्व और उत्साह के साथ मनाते हैं. 15 अगस्त के दिन देश के कोने-कोने में देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. यहां तक की तिरंगा यात्रा भी स्कूल कॉलेजों द्वारा निकाली जाता है. हर तरफ जय हिंद के नारे गूंजते हैं. सभी देश भक्ति के रंग में डूबे रहते हैं. आपको बता दें कि 15 अगस्त का जश्न देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय (NRI – Non Resident Indians) और भारतीय मूल के लोग (PIO – Person of Indian Origin) भी गर्व के साथ मनाते हैं.

कैसे मनाते हैं विदेश में भारतीय 15 अगस्त - How Indians abroad celebrate 15 August

रिपोर्टस की मानें तो विदेश में स्थित भारतीय दूतावास और उच्चायोग (Embassy/High Commission) में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है. जिसमें NRI और PIO शामिल होते हैं और अपने देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर सपूतों को याद करते हैं.

यही नहीं विदेश में स्थित कई भारतीय संगठन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कराते हैं. जिसमें गीत,संगीत,नाटक आदि कार्यक्रम होते हैं. जिसके माध्यम से विदेश में रह रहे भारतीय अपनी भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं. इसके अलावा कुछ जगहों पर भारतीय खानों के फेस्टिवल भी आयोजित किए जाते हैं.

यह दिन विदेश में रह रहे लोगों के लिए एक दूसरे से मिलने और अपनी मातृभूमि की यादों को ताजा करने का दिन होता है. यही नहीं 15 अगस्त भारतीयों को अपने देश और उसकी स्वतंत्रता के लिए गर्व महसूस कराता है.



