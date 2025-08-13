पाकिस्तान से पूछिए... ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 विमान मार गिराए जाने पर बोला अमेरिका

अमेरिकी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के पास मौजूद F-16 लड़ाकू विमानों के नुकसान से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है. यह ऑपरेशन 7 मई से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे तक चला था. NDTV को दिए एक बयान में, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है, 'हम आपसे कहेंगे कि आप पाकिस्तान सरकार से उसके F-16 विमानों पर बात करें.'

पाकिस्‍तान में है एक टीम

पाकिस्‍तान की एयरफोर्स (PFA) एफ-16 को ऑपरेट करती है और इनकी पूरी जानकारी अमेरिका के पास है. इन जेट्स की 24 घंटे मदद के लिए टेक्निकल सपोर्ट टीम पाकिस्‍तान में रहती है. यह टीम 24 घंटे इन जेट्स पर नजर रखती है. पाकिस्‍तान और अमेरिका के बीच हुए एक खास समझौते के तहत इस टीम को तैनात किया जाता है. इन समझौतों के तहत पाकिस्तान के F-16 जेट्स का प्रयोग युद्ध में उपयोग किया जा सकेगा. यही वह वजह है जो अमेरिका को अपनी एक टीम पाकिस्‍तान में तैनात करने के लिए मजबूर करती है.

क्‍या हुआ था बालाकोट के बाद

इस वजह से ही पीएफए को अपने F-16 के रखरखाव और उन्‍हें ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी मदद मिलती है. ये टेक्निकल टीमें कॉन्‍ट्रैक्‍ट के तहत पाकिस्तान के सभी F-16 विमानों की स्थिति के बारे में हर समय पूरी जानकारी रखती हैं. पाकिस्तान के पास इस समय करीब 75 F-16 फाइटर जेट्स हैं. साल 2019 बालाकोट एयर स्‍ट्राइक के बाद जब अगले दिन जम्‍मू में डॉग फाइट हुई थी तो उस समय विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग-21 से एफ-16 को ढेर कर दिया था. उसके बाद अमेरिका ने तुरंत F-16 पर बयान दिया था. लेकिन अब पाक के नुकसान पर अमेरिका ने चुप्‍पी साध ली है.