कब्ज, पीठ दर्द, हाई BP से राहत देता है अर्ध हलासन, आयुष मंत्रालय ने बताया अभ्यास का सही तरीका

Halasana Health Benefits: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी के पास समय की कमी है. लोग सुबह से शाम तक भागदौड़ में लगे रहते हैं. लेकिन, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते. गलत खानपान, जंक फूड, देर रात तक जागना, मोबाइल और स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल आदि के चलते शरीर थका और बीमार रहने लगा है. ऐसे में पेट खराब रहना, कब्ज होना, पीठ दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ना और थकान महसूस होना आम बात हो गई है. ज्यादातर लोग इन परेशानियों के लिए दवा का सहारा लेते हैं, इससे कुछ समय के लिए राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन बाद में फिर से वही समस्याएं शुरू हो जाती हैं. ऐसे में अगर कोई सरल, सुरक्षित और सस्ता उपाय है, तो वो है योग.

बुधवार को आयुष मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें अर्ध हलासन के बारे में जानकारी दी गई है. इस पोस्ट में तस्वीरों के जरिए इस आसन को करने का तरीका दिखाया गया है और साथ ही इसके लाभ भी बताए गए हैं.

रोज अर्ध हलासन करने से क्या होगा? (Benefits of Doing Ardha Halasana Everyday)

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, अर्ध हलासन कब्ज की समस्या को दूर करने में बेहद असरदार है. जब हम इस आसन को करते हैं तो शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि पेट के निचले हिस्से पर हल्का दबाव बनता है. यह दबाव आंतों को सक्रिय करता है और पाचन क्रिया को तेज करता है. इसी कारण पेट में जमा मल आसानी से बाहर निकल पाता है और रोज सुबह पेट साफ होने लगता है, जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज रहता है, उन्हें यह आसन रोज करना चाहिए.

इसके अलावा, यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है. हालांकि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या है, उन्हें यह आसन किसी योग विशेषज्ञ की निगरानी में ही करना चाहिए. इस आसन को करने से शरीर का रक्त प्रवाह संतुलित होता है और दिल की धड़कनें भी शांत होती हैं. जब शरीर आराम की मुद्रा में आता है, तो मानसिक तनाव भी कम होता है। तनाव और हाई बीपी का गहरा संबंध होता है। इसलिए अर्ध हलासन एक शांत, नियंत्रित और संतुलित स्थिति पैदा करता है, जो हाइपरटेंशन में राहत देने वाला साबित होता है.

पेट को मजबूत बनाता है अर्ध हलासन

मंत्रालय की पोस्ट में यह भी बताया गया है कि यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. जब हम अपने पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाते हैं, तो हमारे पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है. यह खिंचाव मांसपेशियों को मजबूती देता है. खासकर उन लोगों के लिए जो बढ़ते वजन या पेट की चर्बी से परेशान हैं, उनके लिए अर्ध हलासन एक असरदार उपाय हो सकता है, लगातार अभ्यास से न केवल पेट अंदर हो सकता है, बल्कि शरीर संतुलित रहता है.

हालांकि इस आसन को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आयुष मंत्रालय ने सावधानी के तौर पर बताया है कि अगर किसी को पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है या पेट की कोई गंभीर अंदरूनी चोट है या फिर हर्निया की समस्या है, तो ऐसे लोग यह आसन न करें. इस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में कोई भी योगासन करने से पहले डॉक्टर या योग गुरु से सलाह लेना बेहद जरूरी होता है.

