Guava Benefits: सर्दियों के मौसम में आने वाले फ्रेश अमरूद का स्वाद ही अलग होता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोजाना इसके सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

सेब से 10 गुना ताकतवर और 2 गुना सस्ता, कब्ज-मोटापा समेत अमरूद है इन 5 बीमारियों का काल
Amrood Ke Fayde: अमरूद खाने के बड़े फायदे.

Guava Benefits In Hindi: सर्दियों के मौसम में आने वाले मौसमी फलों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. वैसे तो साल भर आपको अमरूद मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ठंड के मौसम में मिलने वाले अमरूद का स्वाद ही अलग होता है. अमरूद न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत का खजाना है. इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और संक्रमण से बचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

अमरूद को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसे फल के रूप में खा सकते हैं, सलाद में शामिल कर सकते हैं, या चटनी बना कर खा सकते हैं.

कैसे बनाएं अमरूद की चटनी- How To Make Guava Chutney Recipe At Home:

सामग्री-

  • अमरूद , बारीक कटा हुआ
  • लहसुन की कली
  • नमक
  • नींबू का रस
  • हरी मिर्च
  • अदरक, टुकड़ों में कटा हुआ
  • लाल मिर्च
  • हरा धनिया, टुकड़ों में कटा हुआ

विधि-

अमरूद की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद को धो लें. फिर इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. इन सारी सामग्री को एक साथ मिलाकर ​पीस लें आपकी चटनी सर्व करने के लिए तैयार है. इसे अगर आप मीठी बनाना चाहते हैं तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

अमरूद खाने के फायदे- (Amrood Khane Ke Fayde)

1. कब्ज-

अमरूद में मौजूद फाइबर कब्ज, गैस और अपच जैसी पेट की समस्याओं को दूर करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकता है.

2. ब्लड शुगर-

अमरूद का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. 

3. वजन घटाने-

अमरूद  कम कैलोरी और हाई फाइबर के कारण पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे भूख कम लगती है और वजन कंट्रोल कर सकते हैं. 

4. आंखों-

अमरूद में विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है. 

5. इम्यूनिटी-

अगर आप भी कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोजाना अमरूद का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

