Coconut Oil and Tea Tree Oil DIY Mask : टी ट्री ऑयल को हमेशा एक कैरियर ऑयल के साथ मिक्स कर के ही लगाना चाहिए.

खास बातें टी ट्री ऑयल पिंपल्स हटानेके लिए बेहद असरदार माना जाता है.

डॉक्टर अमित बांगिया बता रहे हैं पिंपल्स से छुटकारा पाने के तरीके

टी ट्री ऑयल को कभी भी चेहरे पर डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए.

How can I get glowing skin in 7 days?: चेहरे पर पिंपल्स की समस्या से परेशान व्यक्ति, हर वो उपाय करना चाहता है जो उसे मुंहासों की समस्या से छुटकारा (Muhanso se chhutkara) दिला सके. डॉक्टरी इलाज से लेकर घरेलू उपचार (gharelu upchar) तक कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं बची जिसे पिंपल से निजात दिलाने के लिए ट्राई (Dry skin) नहीं की गई हो. इन्हीं में से एक है टी ट्री ऑयल (Tea Tree Oil), पिंपल्स को हटाने (Pimples hataye) के लिए टी ट्री ऑयल का उपयोग बेहद असरदार माना जाता है. लेकिन इसे लगाने का गलत तरीका आपकी इस समस्या को बढ़ा सकता है. आप भी जानना चाहते हैं कि टी ट्री ऑयल का उपयोग चेहरे पर कैसे और कितना करना चाहिए, तो यह आर्टिकल आपके बहुत काम का है. डॉक्टर अमित बांगिया (Dr Amita Bangia) बता रहे हैं पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए टी ट्री ऑयल का सही उपयोग. इसके इस्‍तेमाल के हफ्ते भर बाद ही आपको फर्क महसूस होगा.

कैसे करें टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल | How to apply Tea Tree Oil | Coconut Oil and Tea Tree Oil DIY Mask