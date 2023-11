How to Deal with Winter Acne Breakouts: चेहरे पर पिंपल आने के क्या होते हैं कारण, सीधा डॉक्‍टर से जानें.

खास बातें सर्दियों के मौसम में जेंटल फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए.

इस मौसम में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

कोशिश करें जितना हो अधिक से अधिक खुश रहें.

How to get rid from Pimples: चेहरे पर पिंपल्स आने की समस्या महिला और पुरुष दोनों के लिए आम और गंभीर हो गई है. वैसे तो पिंपल्स होने का समय समर यानी गर्मियों का मौसम माना जाता है. लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें सर्दियों में भी पिंपल्स (Winter Acne) हैं. कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पिंपल्स सर्दियों (Pimples) के मौसम में ही ज्यादा होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन ड्राई (Dry Skin) होती है जिससे आपकी बॉडी अधिक मात्रा में मॉइस्चर बनाती है, जो पिंपल्स होने की एक बड़ी वजह मानी जाती है. डॉक्टर अमित बांगिया बता रहे हैं सर्दियों में पिंपल्स होने के कारण और उससे छुटकारा पाने के उपाय क्या हैं.