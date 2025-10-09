आंवला को ऐसे ही नहीं कहते 'सुपरफूड', त्वचा से लेकर बालों तक शरीर को पहुंचते हैं ये 5 गजब के लाभ

Awala Khane Ke Kya Fayde Hai: आंवला को एक सुपरफूड माना जाता है. कहा जाता है कि जो लोग रोजाना एक आंवला खा लेते हैं, उनके शरीर की रक्षा कई रोगों से होती हैं. आंवला के फायदे जानने के बाद आप भी खुद को रोक नहीं सकेंगे और इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे. आइए जानते हैं, आंवला खाने के फायदे क्या हैं (Awala Khane Ke Kya Fayde) और इसका सेवन किस तरह से कर सकते हैं.

आंवला के फायदे (Awala Khane Ke Kya Fayde)

1.इम्यूनिटी बढ़ाती है

आंवला का सेवन करने से इम्यूनिटी पर काफी अच्छा असर पड़ता है. आंवला में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करती है. जो लोग रोजाना एक आंवला खाते हैं उन्हें सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है. अगर आप बार-बार बीमार हो जाते हैं, तो आंवला को अपनी डाइट में शामिल कर लें. ये आपको फायदे देगा.

2.पाचन तंत्र दुरुस्त

पेट के लिए भी आंवला उत्तम माना जाता है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर रखता है. जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें तो रोज एक आंवला डाइट में शामिल करना चाहिए. इसके अलावा जिन लोगों का पेट अक्सर खराब रहता है, उन्हें भी आंवला जरूर खाना चाहिए.

3.आंखों की रोशनी

आंवला में विटामिन ए भी पाया जाता है., जो कि आंखों के लिए उत्तम माना जाता है. विटामिन ए युक्त चीजों को खाने से मोतियाबिंद जैसी समस्याओं होने की संभावना कम रहती है, साथ ही आंखों की रोशनी भी सही बनीं रहती है.

4.त्वचा में निखार

जो महिलाएं एकदम साफ त्वचा चाहती हैं, उनके लिए आंवला किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो त्वचा को चमकदार और जवां बनाता है. साथ ही झुर्रियों को कम करता हैं.

5. बालों के लिए फायदेमंद

आंवला बालों को मजबूती प्रदान करता है. साथ ही बालों को चमकदार भी बनाता है. जिन लोगों के बाल खूब झड़ते हैं उन्हें तो ये जरूर खाना चाहिए

किस तरह से करें आंवला का सेवन

आप सीधे तौर पर इसे खा सकते हैं या इसका जूस भी पी सकते हैं. इस अलावा इसको सूखाकर इसका पाउडर तैयार कर, उसे पानी के साथ ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)