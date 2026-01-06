उबले आंवले का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे पीना

Boiled Amla Water: आंवला एक ऐसा सुपरफूड है जिसे सेहत का भंडार कहा जाता है. आंवले को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसका अचार बना सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोजाना उबले आंवले का पानी पीने से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें विटामिन C, विटामिन A, B-कॉम्प्लेक्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम) और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं उबले आंवले का पानी और क्या हैं फायदे.

उबले आंवले का पानी कैसे बनाएं- (Uble Amle Ka Pani Pine Ke Fayde)

सामग्री-

आंवले

पानी

शहद (वैकल्पिक)

विधि-

आंवले का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह से धो लें और काट लें. एक पैन में पानी गरम करें और आंवले के टुकड़े डालें. मध्यम आंच पर कुछ मिनट तक उबालें, जब तक कि आंवले नरम न हो जाएं. आंच बंद कर दें और आंवले को पानी में ठंडा होने दें. आंवले के टुकड़े निकाल लें और पानी को छान लें. यदि आप चाहते हैं, तो शहद मिलाकर स्वाद बढ़ा सकते हैं. उबले आंवले का पानी तैयार है इसे आप गरम या ठंडा पी सकते हैं.

उबले आंवले का पानी पीने- (Amla Pani Pine Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

आंवले में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है.

2. पाचन-

अगर आपको पाचन और पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप उबले आंवले का पानी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है, जो गैस, कब्ज और एसिडिटी से राहत दिला सकता है.

3. वजन घटाने-

आंवले का पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में मदद कर सकता है और भूख को नियंत्रित करता है.

4. स्किन और बालों-

शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को निकालकर स्किन को चमकदार बनाने और झुर्रियों को कम करने के साथ बालों को मजबूत बनाने में भी मददगार है आंवले का पानी.

5. ब्लड शुगर-

क्रोमियम की मौजूदगी से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है.

6. आंखों-

आवले में कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण यह आंखों की रोशनी बढ़ाने और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से बचाने में मददगार है.

