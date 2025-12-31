विज्ञापन
15 दिन लगातार नींबू-अदरक की चाय पीने से क्या होगा? यहां जानें बनाने का सही तरीका और पीने का सही समय

Adrak Nimbu Ki Chai Peene Ke Fayde: 15 दिन लगातार नींबू और अदरक की चाय पीने से क्या होगा, इसे कैसे बनाएं और पीने का सही तरीका क्या है.

Read Time: 3 mins
15 दिन लगातार नींबू-अदरक की चाय पीने से क्या होगा? यहां जानें बनाने का सही तरीका और पीने का सही समय
What is drinking lemon ginger tea good for?

Adrak Nimbu Ki Chai Peene Ke Fayde: अगर आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं, तो नींबू और अदरक की चाय को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. शरीर को बीमारियों से दूर रखने के यह एक सस्ता, प्राकृतिक और असरदार घरेलू उपाय है. यह चाय शरीर को फायदे पहुंचाने के साथ ही साथ स्वाद में भी लाजवाब है, तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 15 दिन लगातार नींबू और अदरक की चाय पीने से क्या होगा, इसे कैसे बनाएं और पीने का सही तरीका क्या है.

नींबू के फायदे: नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर कई तरह की बीमारियों से राहत दिला सकता है. 

अदरक के फायदे: अदरक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इनफ्लेमेटरी एजेंट है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के साथ ही साथ पाचम, मेटाबॉलिज्म और स्किन हेल्थ को भी सुधार सकता है. 

नींबू अदरक की चाय के फायदे

पाचन: अपच, गैस, भारीपन और एसिडिटी से हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं राहत? नींबू-अदरक की चाय का नियमित रूप से सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आप 15 दिन लगातार नींबू-अदरक की चाय पीते हैं तो पाचन को बेहतर रख सकते हैं.

वजन: अदरक मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है. वहीं, नींबू शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से इस चाय का सेवन कर सकते हैं. यह वजन कम करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

इम्यूनिटी: नींबू और अदरक दोनों में ही इआसे तत्व पाए जाते हैं, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं, जो लोग बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से राहत पान चाहते हैं, वे अपने डेली रूटीन में इसे शामिल कर सकते हैं.

स्किन: जब शरीर अंदर से साफ होता है, तो उसका असर स्किन अपर भी दिखता है. नियमित रूप से इस चाय का सेवन कर आप त्वचा को ठीक रख सकते हैं और स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पा सकते हैं.

नींबू-अदरक की चाय कैसे बनाएं?

इस चाय को बनाने के लिए पानी उबालें, उसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें फिर 2 से 3 मिनट पका लें और गैस बंद कर दें. अब नींबू का रस निचोड़कर हल्का गुनगुना होने पर पिएं.

नींबू-अदरक की चाय कब पिएं?

आप नींबू अदरक की चाय सुबह खाली पेट या खाना खाने के 30 मिनट बाद पी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

