बढ़ती उम्र की चुनौतियों पर बोले बिग बी: अब पैंट पहनना और झुकना भी बना संघर्ष

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ से जुड़ी बातें अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. इस बार बिग बी ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. 82 साल की उम्र में भी शानदार काम कर रहे अमिताभ ने माना कि अब छोटी-छोटी चीजें भी उनके लिए आसान नहीं रहीं. उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा कि अब उन्हें पैंट पहनने में भी परेशानी होती है और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि खड़े होकर पैंट पहनने की जगह बैठकर पहनें. अमिताभ का कहना है कि शुरुआत में उन्हें ये बात अजीब लगी लेकिन बाद में एहसास हुआ कि डॉक्टर सही थे.

घर में लगवाए हैंडलबार

अमिताभ ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने घर जलसा में हैंडलबार लगवाए हैं ताकि चलते वक्त या किसी छोटे काम जैसे झुककर कागज उठाने में उन्हें सहारा मिल सके. उनका कहना है कि ये सब चीजें तब समझ आती हैं जब अचानक छोटे-छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं और रोजमर्रा की स्पीड स्लो हो जाती है.

फैंस के प्यार से मिलता है हौसला

इतना सब होने के बावजूद बच्चन साहब ने फैंस का जिक्र करना नहीं भूले. उन्होंने लिखा कि जब भी वे घर के बाहर जुटे फैंस से मिलने बाहर निकलते हैं तो उनका प्यार और चीयरिंग उन्हें एक अलग ताकत देती है. उन्होंने कहा कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त ये जोश और लोगों का प्यार उन्हें मजबूती देता है.

फिटनेस पर भी है ध्यान

अमिताभ ने ये भी माना कि अब उनकी लाइफ मेडिकेशन और जरूरी हेल्थ रूटीन पर ज्यादा फोकस हो गई है. वो जिम में कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज जरूर करते हैं ताकि बॉडी एक्टिव बनी रहे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि जो एक्सरसाइज पहले आसान लगती थी, अब अगर एक दिन भी छूट जाए तो बॉडी को रिकवर करने में काफी वक्त लग जाता है.

उम्र पर अमिताभ का संदेश

अपने इस ब्लॉग में अमिताभ ने जिंदगी को लेकर एक गहरी बात भी कही. उन्होंने लिखा, "जिंदगी की डाउनफॉल तो जन्म से ही शुरू हो जाती है. जवानी में हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जैसे गाड़ी की स्पीड पर ब्रेक लग जाते हैं." फिलहाल बिग बी इन सबके बावजूद काम में एक्टिव हैं. हाल ही में उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन की शुरुआत की है और अब भी उनके फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखकर खुश होते हैं.

