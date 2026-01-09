विज्ञापन

अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़, मची भगदड़

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सूरत दौरे पर फैंस की दीवानगी उस समय सामने आई, जब उनके एक दोस्त के घर पहुंचने पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस हादसे में बिल्डिंग का मुख्य ग्लास गेट टूट गया और कुछ लोग मामूली रूप से घायल हो गए.

Read Time: 2 mins
Share
अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़, मची भगदड़
अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सूरत दौरे पर फैंस की दीवानगी उस समय सामने आई, जब उनके एक दोस्त के घर पहुंचने पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस हादसे में बिल्डिंग का मुख्य ग्लास गेट टूट गया और कुछ लोग मामूली रूप से घायल हो गए. अमिताभ बच्चन आज सूरत पहुंचे हैं, जहां इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) के तीसरे सीजन की शुरुआत हो रही है. वे अपनी टीम 'माझी मुंबई' का समर्थन करने आए हैं. सूरत एयरपोर्ट पर उनका और अन्य सेलेब्रिटीज का भव्य स्वागत हुआ. 

ये भी पढ़ें; 'महेश मांजरेकर और संजय दत्त है छोटा शकील के करीबी'-एकनाथ शिंदे गुट के नेता का बड़ा दावा

कैसे हुई भगदड़

इसके बाद बिग बी शहर के मशहूर उद्योगपति और अपने दोस्त सुनील शाह के घर गए, जो अदाजन इलाके में कासा रिवेरा रेजिडेंसी में रहते हैं. खबर फैलते ही सैकड़ों फैंस बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो गए. अमिताभ को एक झलक पाने की चाह में भीड़ बेकाबू हो गई. धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जिससे मुख्य ग्लास एंट्रेंस गेट टूटकर गिर गया. इस अफरा-तफरी में कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं. मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने स्थिति को संभाला और अमिताभ बच्चन को सुरक्षित बाहर निकालकर होटल पहुंचाया.

आईएसपीएल के बारे में

आईएसपीएल का यह सीजन आज से लालभाई कंट्रैक्टर स्टेडियम में शुरू हो रहा है, जो 6 फरवरी तक चलेगा. ओपनिंग सेरेमनी में अमिताभ बच्चन के अलावा अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे शामिल हो रहे हैं. अक्षय कुमार हेलिकॉप्टर से उतरकर आएंगे. टूर्नामेंट में आठ टीमें खेल रही हैं, जिनके मालिक बॉलीवुड स्टार्स हैं. टिकट महज 99 रुपये से शुरू हैं, इसलिए फैंस में खासा उत्साह है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, ISPL, Indian Street Premier League, Actor Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com