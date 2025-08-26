डाइट में शामिल करें ये चमत्कारी हरी पत्तियां, इम्यूनिटी बनेगी फौलाद और बीमारियां रहेंगी दूर!

Immunity Bosster Herbs: हेल्दी फिट और बीमारियों से बचे रहने के लिए जरूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ताकि आप बीमारियों से बच कर रह सकें. लेकिन कई लोगों की इम्यूनिटी लो होती है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. ठंड हो बरसात हो या फिर गर्मी हर मौसम में उनको कोई ना कोई बीमारी परेशान जरूर करती है. इसलिए हर मौसम में अपने शरीर को सेहतमंद और मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी खाने में ऐसी चीजों को शामिल करें जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकें. मजबूत इम्यूनिटी (Herb For Immunity) शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है. लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आप इन बीमारियों की चपेट में जल्दी आ सकते हैं. अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आप इन हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं. आयुर्वेद में इन हर्ब्स को बहुत ही गुणकारी माना जाता है.

इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे ये हर्ब्स (Here Are The Immunity Booster Herbs)

1. अश्वगंधा

अश्वगंधा को आर्युवेद में एक ऐसा हर्ब माना जाता है जो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं. अगर आप इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं.

2. आंवला

आंवला एक ऐसा सुपरफूड है जो सेहत के लिए लाभदायी होता है. इसका सेवन सर्दी और गर्मी किसी भी मौसम में किया जा सकता है. आंवले में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो आपकी स्किन, बालों और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है.

3. तुलसी

हर हिंदू भारतीय घरों के आंगन या बालकनी में आपको तुलसी का पौधा देखने को जरूर मिलेगा. तुलसी के धार्मिक महत्व के साथ इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं. तुलसी के काढ़े का सेवन कर इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है.

4. गिलोय

गिलोय कई एंटी-ऑक्सीडेट से भरपूर होता है जो सेहत के लिए बेहद गुणकारी माने जाते हैं. अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप रोजाना खाली पेट एक चम्मच गिलोय के रस को पानी में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं. यह पाचन को मजबूत बनाने के साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

5. अदरक

अदरक को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाना गलत नहीं होगा. सर्दियां हो या फिर गर्मियां कई लोग हर मौसम में अदरक वाली चाय पीना पसंद करते हैं. अदरक में पाए जाने वाले पोषक तत्व इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है.

