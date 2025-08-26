श्वेता बच्चन के बेटे अगस्त्य नंदा की 10 तस्वीरें, 7वीं देख कर कहेंगे- ये तो नाना अमिताभ बच्चन की कॉपी है...

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ी हिट की तलाश है. अगस्त्य बिग बी की बेटी श्वेता बच्चन के बेटे हैं. फिलहाल वह 24 साल के हैं और लाइमलाइट में बने रहते हैं. अमिताभ बच्चन भी अपने पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में अपनी फैमिली का जिक्र करते रहते हैं, जिसमें अगस्त्य नंदा का जिक्र भी कई बार किया है. अगस्त्य दिखने में एक स्टार हैं और अपने स्टार मामा अभिषेक बच्चन की कार्बन कॉपी हैं. चलिए अगस्त्य नंदा की इन 10 तस्वीरों को देखने के साथ-साथ जानते हैं उनके बारे में.



अगस्त्य नंदा का जन्म 23 नवंबर 2000 में मुंबई में हुआ था. वह निखिल नंदा और श्वेता बच्चन नंदा के बेटे हैं.



अगस्त्य की एक बहन नव्या नवेली नंदा भी हैं, जो अपने पॉडकास्ट से चर्चा में रहती हैं.



अगस्त्य नंदा की दादी राज कपूर की बेटी रितु नंदा हैं, जो ऋषि कपूर की बहन और रणबीर कपूर की बुआ हैं.



अगस्त्य की फिल्मी वर्कफ्रंट की बात करें तो साल 2023 में फिल्म द आर्चिव्स से उन्होंने डेब्यू किया था.



फिल्म द आर्चिव्स में वह अपनी कथित गर्लफ्रेंड और शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के साथ नजर आए थे.



अगस्त्य और सुहाना खान को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है. यही कारण है कि उनके अफेयर की खबरें आती रहती हैं.



अगस्त्य को कई ऐसी बी-टाउन पार्टी में भी देखा गया है, जहां सुहाना खान अपनी फैमिली के साथ पहुंची हैं.



अगस्त्य फिलहाल अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट हुए हैं. वह 1971 में हुए युद्ध पर बनी फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे.



फिल्म इक्कीस में वह लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के रोल में होंगे. फिल्म में जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में दिखेंगे.



अगस्त्य की फिल्म इक्कीस को श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म के निर्माता दिनेश विजान हैं.





