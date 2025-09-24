विज्ञापन
AIIMS की डॉक्टर ने बताया Insulin Resistance के ये 2 संकेत दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट

आपके शरीर में इंसुलिन रेसिसटेंस के क्या 2 लक्षण हैं, जानेंगे एम्स की डॉक्टर प्रियंका सेहरावत से.

AIIMS की डॉक्टर ने बताया Insulin Resistance के ये 2 संकेत दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
प्रियंका सेहरावत ने इंसुलिन रेसिसटेंस के लक्षण और उसके उपाय के बारे में भी बताया है.

Insulin resistance indications : आपने शायद इंसुलिन का नाम सुना होगा, खासकर डायबिटीज के मरीजों से. दरअसल, इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में बनने वाला एक हार्मोन है. इसका काम हमारे ब्लड में शुगर (ग्लूकोज) को कंट्रोल करना है. जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर उसे ग्लूकोज में बदल देता है. ऐसे में इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है, जो सेल्स के दरवाजे खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और उन्हें एनर्जी मिल सके. ऐसे में अगर आपके शरीर में इंसुलिन रेसिसटेंस जैसी स्थिति आ जाए तो फिर आपके शरीर में क्या 2 लक्षण नजर आते हैं, जानेंगे डॉक्टर प्रियंका सेहरावत से.

प्रियंका सेहरावत ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब शरीर में इंसुलिन रेसिसटेंस होता है तो एकेंथोसिस निग्रिकेंस (Acanthosis nigricans) नाम की स्किन से जुड़ी परेशानी होती है. इसमें गर्दन के पीछे काले, मोटे, मखमली धब्बे पैदा करती है, जिनमें अक्सर खुजली होती है.

दूसरा लक्षण है, मेटाबोलिक सिंड्रोम, जिसमें हाई बीपी, हाई शुगर, ट्राईग्लिसराइड 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलिटर रक्त (एमजी/डीएल) या उससे अधिक, पुरुषों में कमर की चौड़ाई 40 इंच से अधिक और महिलाओं में 35 इंच से अधिक होने जैसे लक्षण शामिल हैं. 

कैसे करें इंसुलिन रेसिसटेंस ठीक

-  प्रियंका सेहरावत ने इंसुलिन रेसिसटेंस के लक्षण और उसके उपाय के बारे में भी बताया है. उन्होंने स्वीमिंग, जॉगिंग, रनिंग, जुंबा, ट्रेडमील और साइक्लिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन में शामिल करने की बात कही है. 


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

