AIIMS के जूनियर डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है? यहां नौकरी के लिए क्या करना होगा

AIIMS Junior Doctor Job: एम्स में जूनियर डॉक्टर बनना हर मेडिकल स्टूडेंट्स का सपना होता है. इस पद पर अच्छी-खासी सैलरी मिलती है और कई तरह के अलाउंस भी दिए जाते हैं. इस आर्टिकल में जानिए एम्स में जूनियर डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है और नौकरी कैसे पा सकते हैं

AIIMS के जूनियर डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है? यहां नौकरी के लिए क्या करना होगा

AIIMS Junior Doctor Job: देश के लाखों मेडिकल स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वे एम्स (AIIMS) से पढ़ाई करें और वहीं डॉक्टर बनें. अगर आप या आपके घर में कोई मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहता है और यह जानना चाहते हैं कि एम्स में जूनियर डॉक्टर कैसे बनते हैं और उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है.

इसमें जानिए देश के सबसे टॉप मेडिकल संस्थान एम्स में एडमिशन कैसे मिलता है? जूनियर डॉक्टर की नौकरी कैसे मिलती है और पैकेज कितना होता है?

AIIMS में डॉक्टर बनना क्यों खास माना जाता है?

एम्स देश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है। यहां डॉक्टरों को बेहतरीन ट्रेनिंग, टॉप फैसिलिटीज और केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है. यही वजह है कि एम्स  में डॉक्टर की जॉब को स्टेबल, सम्मानजनक और हाई-पेइंग माना जाता है.

एम्स के जूनियर डॉक्टर की नौकरी कैसे मिलती है?

एम्स में जूनियर डॉक्टर बनने के लिए पूरा प्रोसेस होता है. सबसे पहले मेडिकल स्टूडेंट को NEET जैसी एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है. इसके बाद टॉप रैंक वालों को एम्स में MBBS कोर्स में एडमिशन मिलता है. इसकी पढ़ाई करने के बाद बतौर जूनियर डॉक्टर सर्विस देनी पड़ती है. जूनियर डॉक्टर को सीनियर रेजिडेंट्स भी कहा जाता है.

AIIMS में जूनियर डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है?

एम्स में डॉक्टर की सैलरी उसके पद  और डिग्री पर निर्भर करती है. जूनियर लेवल पर सैलरी भी काफी शानदार होती है. जूनियर डॉक्टर को MBBS के बाद पीजी कोर्स कर रहे हैं, उन्हें आमतौर पर 90,000 से लेकर 1,10,000 रुपए तक मंथली सैलरी मिलती है.

यह सैलरी सरकारी नियमों के हिसाब से तय होती है और इसमें कई भत्ते भी जुड़े होते हैं. इसके बाद जैसे-जैसे एक्सपीरिएंस बढ़ता जाता है, सैलरी भी बढ़ती रहती है. एक्सपीरिएंस के साथ प्रमोशन मिलने पर सैलरी 2 से 2.50 लाख तक भी पहुंच जाती है.

AIIMS में जूनियर डॉक्टर को कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं?

AIIMS में डॉक्टर को सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं मिलती, बल्कि कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं. यही वजह है कि इन-हैंड सैलरी काफी बढ़ जाती है. इनमें महंगाई भत्ता (DA), गैर- प्रैक्टिस भत्ता (NPA), मकान किराया भत्ता (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस शामिल हैं.

