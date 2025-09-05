Causes of Bloating: पेट फूलना यानी ब्लोटिंग एक ऐसी स्थिति है, जिसके कारण पेट में गैस और भारीपन महसूस होने लगता है और आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं. इसी के साथ ब्लोटिंग रूटीन और डाइजेशन को भी डायरेक्ट इफेक्ट करती है. ऐसे में एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर, ब्लोटिंग के तीन प्रमुख कारण बताए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

1. डाइट

डॉ. सेठी बताते हैं कि आप जो खाते हैं, वह पेट फूलने यानी ब्लोटिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है. उन्होंने बताया कि लैक्टोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, सॉर्बिटोल और अन्य कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें आपका पेट पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता, ऐसे में ब्लोटिंग की समस्या पैदा हो जाती है.

वे इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ जंक फूड ही नहीं, बल्कि कभी-कभी हेल्दी खाना - पीना भी ब्लोटिंग का कारण बन सकता है. ये खाना आंत पर असर डालता है, जिस वजह से गैस और बेचैनी होने लगती है.

2. IBS या फंक्शनल डिस्पेप्सिया

डॉ. सेठी के अनुसार, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) या फंक्शनल डिस्पेप्सिया जैसी स्थितियों का मतलब है कि आपकी आंत सामान्य से ज्यादा संवेदनशील है. यानी इस स्थिति में आपकी आंतों की गति बिगड़ जाती है, जिससे वहां गैस फंस सकती है, जिसके कारण ब्लोटिंग की समस्या पैदा हो जाती है.

उन्होंने कहा, यह समस्याएं अक्सर आंत के बैक्टीरिया में बदलाव से जुड़ी होती हैं, जिसका मतलब है कि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है.



3. कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज

कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या हो रही है, तो जाहिर है आपको ब्लोटिंग भी होगी. डॉ. सेठी ने कहा, "भले ही आप दिन में एक बार मल त्याग करते हों, अगर आपका बृहदान्त्र (Colon) धीरे-धीरे चलता है, तो भोजन ज्यादा देर तक जमा रहता है, जिसके कारण गैस बनना और पेट फूलना जैसी समस्याएं होने लगती है.

उन्होंने कहा- कब्ज आंत को अत्यधिक संवेदनशील बना सकता है, जिससे IBS जैसी ही समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे गैस का जमाव, पेट फूलना और आंत के बैक्टीरिया में बदलाव. ऐसे में उन चीजों का सेवन करना जरूरी है, तो कब्ज होने से रोकने में मदद करती है.

