Vitamin B12 का भंडार है ये चीज, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोज बस एक चम्मच खाने से शाकाहारी लोगों को भी मिल जाएगा 100% बी12

Which vegetarian food has high B12: हमारी बॉडी को सही तरह से फंक्शन करने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक जरूरी पोषक तत्व है विटामिन बी 12. ये हमारी एनर्जी, दिमाग और नर्व सिस्टम को सही रखता है. विटामिन बी 12 की कमी होने पर व्यक्ति हर वक्त खुद को थका-थका और कमजोर महसूस करता है, नर्व सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है, साथ ही और भी कई परेशानियां झेलनी पड़ती है. अब, क्योंकि आमतौर पर बी12 केवल पशु-आधारित चीजों में मिलता है, इसलिए वेजिटेरियन लोगों के लिए इसे पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि ज्यादातर शाकाहारी लोगों में विटामिन बी12 की कमी देखने को मिलती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक खास चीज के बारे में बताया है, जो शाकाहारी लोगों में भी विटामिन बी12 के लेवल को नेचुरली बढ़ा सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

काले तिल-सफेद तिल में से कौन सा अच्छा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सर्दी में क्या खाने से मिलेंगे ज्यादा फायदे

क्या है ये खास चीज?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशनल यीस्ट (Nutritional Yeast) खाने की सलाह देती हैं. न्यूट्रिशनल यीस्ट एक खास तरह का यीस्ट होता है, जिसे गुड़ या गन्ने के रस (sugarcane or Molasses) पर उगाया जाता है. यह पूरी तरह प्लांट-बेस्ड है. इसे बाद में डिएक्टिवेट कर दिया जाता है, यानी यह किसी भी चीज को फर्मेंट या फूलाता नहीं है. इसलिए यह बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले यीस्ट से बिल्कुल अलग है.

खुशी छाबड़ा बताती हैं, रोज केवल एक चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट आपकी दैनिक विटामिन बी12 की जरूरत को 40-100% तक पूरा कर सकता है. ये एक हाई प्रोटीन और हाई न्यूट्रिएंट फूड माना जाता है, जो बच्चों के लिए भी सुरक्षित है. न्यूट्रिशनल यीस्ट पाचन के लिए हल्का होता है और पेट में गैस या ब्लोटिंग नहीं करता है.

आप इसे पास्ता पर छिड़ककर, सलाद में मिलाकर, सूप में ऊपर से डालकर, भुने हुए स्नैक्स या पॉपकॉर्न पर छिड़कर खा सकते हैं. इसका स्वाद हल्का-सा चीजी और नटी होता है, जो पास्ता, सलाद, सूप या स्नैक्स पर छिड़कने पर बहुत अच्छा लगता है.

ऐसे में अगर आप शाकाहारी हैं और Vitamin B12 की कमी से जूझ रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल यीस्ट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.