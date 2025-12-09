'मुझे पता था...', रोहित शर्मा के ODI में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर शाहिद अफरीदी ने ऐसे किया रिएक्ट

Shahid Afridi on Rohit Sharma: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की और वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इससे पहले वनडे में सबसे ज्यादा छक्का शाहिद अफरीदी ने बनाया था. वहीं, अब रोहित शर्मा ने शाहिद के रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे मे ंसबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. शाहिद ने वनडे में 351 छक्के लगाए थे वहीं, अब रोहित के नाम 355 छक्के वनडे क्रिकेट में हो गए हैं. रोहित के वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शाहिद अफरीदी ने रिएक्ट किया है और रोहित की ओर से रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है.

अफरीदी ने रोहित के ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के उनके रिकॉर्ड को तोड़ने पर खुशी जताई. अफरीदी ने कहा "रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं, और यह भी अब बेहतर हो गया है. मुझे खुशी है कि एक ऐसे खिलाड़ी ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है जिसे मैं हमेशा से पसंद करता था. " पूर्व पाक खिलाड़ी ने आगे कहा, "मेरा सबसे तेज़ सेंचुरी का रिकॉर्ड लगभग 18 साल तक रहा, लेकिन आखिरकार वह टूट गया, इसलिए रिकॉर्ड एक खिलाड़ी बनाता है और दूसरा खिलाड़ी आकर उसे तोड़ देता है. यही क्रिकेट है."

रोहित ने रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ODI के दौरान अफरीदी के 398 मैचों में 351 छक्कों को पीछे छोड़ दिया और अब उनके 279 मैचों में 355 छक्के हैं. रोहित को लेकर शाहिद ने ये भी कहा कि, "मैंने 2008 में अपने एकमात्र इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न में डेक्कन चार्जर्स के लिए रोहित के साथ खेला था, और उस समय, मुझे वह पसंद थे, उसे देखकर ही अंदाजा लग गया था कि यह खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में कितना बड़ा बनेगा." अफरीदी ने आगे कहा, "मुझे पता था कि वह एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगे, और उन्होंने खुद को एक क्लासी बैटर के तौर पर साबित किया है."

रोहित और कोहली भारतीय टीम की रीढ़ हैं

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर दावा किया कि वे टीम की रीढ़ हैं और उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए. सोमवार को एक न्यूज़ रिपोर्ट में यह बात कही गई. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की एक रिपोर्ट में अफरीदी के हवाले से कहा गया, "यह सच है कि विराट और रोहित भारतीय बैटिंग लाइन-अप की रीढ़ हैं, और जिस तरह से उन्होंने हाल की ODI सीरीज़ में खेला है, उससे यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं."