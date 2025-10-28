अदरक खाने के फायदे ही नहीं नुकसान भी हैं, ये लोग भूलकर न खाएं

Adrak Kyu Nahi Khana Chahiye: खांसी हो या जुखाम इन सभी के इलाज में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है. सब्जी बनाने से लेकर घरेलू नुस्खों तक अदरक हर जगह उपयोग में आता है. इसमें मौजूद जिंजरोल नामक कई तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है. तो आइए जानते हैं किन लोगों को अदरक खाने से नुकसान हो सकता है?

अदरक कब नहीं खाना चाहिए?

पाचन: अदरक की तासीर गर्म होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पेट में जलन, गैस या एसिडिटी की समस्या को बढ़ा सकता है जिससे उल्टी, डकार और छाती में जलन महसूस हो सकती है. इसलिए जो लोग को पहले से ही इन समस्याओं से पीड़ित हैं उनको ज्यादा मात्रा में अदरक खाने से बचना चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर: अदरक में मौजूद तत्व ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर सकते हैं और खून को पतला करने का काम कर सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर पहले से कम है, तो अदरक खाने से प्रेशर और नीचे गिर सकता है, जिससे चक्कर, थकान या बेहोशी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए लो बीपी वाले अदरक का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें.

गर्भवती महिलाएं: गर्भावस्था में अदरक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि यह हार्मोनल प्रभाव डाल सकता है. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं अदरक की बहुत थोड़ी मात्रा ही लें और वह भी डॉक्टर की निगरानी में.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)