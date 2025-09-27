सोने से पहले बस एक गिलास पी लो ये पानी, चेहरे से जिद्दी दाग-धब्बे ऐसे होंगे गायब, जैसे कभी थे ही नहीं...

Skin care tips : क्या आप भी उन लोगों में से हैं, जो सुबह उठते ही सबसे पहले शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और सोचते हैं, "काश मेरी स्किन भी बेदाग और ग्लोइंग होती!"? तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर आसान नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसे आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो फिर पिंपल्स, मुंहासे, डार्क स्पॉट्स, झाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है.

दरअसल, हम बात करने जा रहे हैं नींबू पानी की, जिसे आपको सोने से पहले पीना है. यह पानी तैयार करने के लिए क्या इंग्रीडिएंट्स चाहिए, आइए जानते हैं...

कैसे बनाएं नींबू पानी और कब पिएं

रात को सोने से करीब एक घंटा पहले, एक गिलास हल्के गरम पानी में आधे ताजे नींबू का रस निचोड़ लीजिए. इसे अच्छी तरह से मिलाएं और धीरे-धीरे सिप-सिप करके पी लीजिए. बस, इतना आसान सा काम आपको रोज रात को करना है और कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी स्किन में कमाल का बदलाव देखने को मिलेगा.

क्यों है नींबू पानी फायदेमंद

नींबू में विटामिन सी होता है, जो स्किन के लिए वरदान माना जाता है, और जब इसके रस को पानी में मिक्स कर दिया जाता है, तो इसका लाभ दोगुना हो जाता है. वहीं, अंदर से शरीर जितना साफ होगा, उसका असर आपकी त्वचा पर उतना ज्यादा होगा.

इसके अलावा दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं. यह भी आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)