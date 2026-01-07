ग्लोइंग और मुलायम त्वचा के लिए इस्तेमाल करें ये 4 नेचुरल टोनर, ड्राईनेस होगी दूर, नहीं होगा ज्यादा खर्चा

Natutal Toners for Skin: हर किसी की चाहत होती है कि उसकी त्वचा नेचुरली ग्लो करे और मुलायम बनी रहे. इसके लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले टोनर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स कई बार स्किन को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देते हैं. अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 4 ऐसे नेचुरल टोनर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो त्वचा को ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाने में मदद करेंगे. साथ ही इनके इस्तेमाल से ड्राईनेस की समस्या भी दूर होगी. खास बात यह है कि इन टोनर्स के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

1. गुलाब जल

नेचुरल टोनर के रूप में आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे त्वचा में ठंडक पहुंचती है और नमी बनी रहती है. इसके अलावा यह स्किन की रेडनेस कम करने और नेचुरल pH बैलेंस बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है. नेचुरल ग्लो और फ्रेशनेस पाने के लिए आप इसका नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं. अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप गुलाब जल को दिन में 2 बार इस्तेमाल करें.

नेचुरल ग्लो पाने के लिए आप चावल के पानी को टोनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो स्किन को ब्राइट में बनाने में काफी मदद करते हैं. साथ ही राइस वॉटर टोनर पोर्स को टाइट करने और ऑयल कंट्रोल करने में भी काफी लाभकारी साबित होता है. इसको बनाने के लिए आप आधे कप चावल को आधे कप पानी में 30 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. इसके बाद पानी को छान लें और 2 दिन तक इस्तेमाल करें.

ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं. अगर आपकी त्वचा पर एक्ने काफी जल्दी हो जाते हैं तो आप इसे टोनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एजिंग प्रोसेस धीरे करने में भी काफी मददगार साबित होता है. इसके लिए आप एक कप ग्रीन टी बनाकर उसे पूरी तरह ठंडा होने दें, फिर इसे किसी साफ बोतल में भर लें. चेहरा धोने के बाद कॉटन पैड की मदद से इसे चेहरे पर लगाएं. आप इसे दिन में एक या दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

एलोवेरा जेल ड्राई, सेंसेटिव या जलन वाली त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माना होता है. इसमें ऐसे कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन को स्वस्थ और मॉइस्चराइज बनाए रखते हैं. इसको टोनर बनाने के लिए आप एक चम्मच एलोवेरा जेल को एक कप पानी में मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.