एलोवेरा जैल में मिला लीजिए ये 2 जादुई चीज, घर पर मिलेगी कोरियन जैसी ग्लासी स्किन

इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये हमारी त्वचा को नमी देता है, दाग-धब्बों को कम करता है, मुंहासों से लड़ता है और उसे ग्लोइंग बनाता है. लेकिन जब इसे कुछ खास चीजों के साथ मिलाया जाता है, तो इसका असर दोगुना हो जाता है.

Beauty tips : वो दो जादुई चीजें गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल है.

Skin care tips : आजकल हर किसी की चाहत है कोरियन लड़कियों के जैसे "ग्लासी स्किन" पाने की.  बाजार में ग्लासी स्किन के नाम पर महंगे-महंगे प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी बेदाग और निखरी त्वचा पाने का सीक्रेट रसोई में ही छुपा है? हम बात कर रहे हैं एलोवेरा जेल की, जो हमारी दादी-नानी के समय से इस्तेमाल होता आ रहा है, उसमें बस दो और चीजें मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा लेती हैं, तो आपको भी कोरियन जैसा निखार घर पर मिल सकता है. जी हां, आपने सही पढ़ा. वो दो जादुई चीजें गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल है. जिनको एलोवेरा के साथ लगाने का तरीका आगे आर्टिकल में बता रहे हैं. 

एलोवेरा जैल, गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल फेस पैक

आपको 2 चम्मच ताजे एलोवेरा जैल में 2 चम्मच ताजा गुलाब जल और 1 विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करना है. इन तीनों चीजों को चम्मच से तब तक मिलाएं, जब तक ये एक स्मूथ जेल जैसा न बन जाए.

कैसे करें अप्लाई

अब आपको सबसे पहले अपने चेहरे को क्लींजर से अच्छी तरह साफ करके चेहरे को सुखा लीजिए. फिर तैयार मिक्सचर को चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाना है. आप अपनी उंगलियों से गोलाई में धीरे-धीरे 2-3 मिनट तक मसाज दीजिए, ताकि त्वचा इसे सोख ले. इसे रात भर चेहरे पर लगा रहने दें. फिर सुबह उठकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए.

एलोवेरा जैल, गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल फेस पैक सप्ताह में कितने दिन लगाएं

इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करिए. फिर देखिए कैसे आपकी त्वचा पहले से ज्यादा हाइड्रेटेड, चमकदार और मुलायम हो गई है. दाग-धब्बे हल्के होने लगेंगे और एक नैचुरल चमक आपके चेहरे पर नजर आएगी.

एलोवेरा के गुण

इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये हमारी त्वचा को नमी देता है, दाग-धब्बों को कम करता है, मुंहासों से लड़ता है और उसे ग्लोइंग बनाता है. लेकिन जब इसे कुछ खास चीज़ों के साथ मिलाया जाता है, तो इसका असर दोगुना हो जाता है.

