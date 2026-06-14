डायबिटीज में फायदेमंद हो सकता है करेला-खीरा-टमाटर का जूस? आचार्य बालकृष्ण ने बताया सेवन का तरीका

डायबिटीज की चपेट में आने के बाद पूरी लाइफ मीठे से परहेज करने के साथ ही अपने खान-पान का परहेज करने के साथ ही अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है. क्योंकि डायबिटीज की वजह से कई बीमारियों की चपेट में आसानी से आ सकते हैं. इसलिए बेहद जरूरी है कि आप इस तरह की सभी बातों का ध्यान रखें.
डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अगर आप भी दवाओं का सेवन करते हैं और इन्सुलिन लेते हैं तो इसके साथ ही आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ बदलाव करने होंगे. आप नेचुरल तरीकों से भी डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं.
आचार्य बालकृष्ण ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताया है जिसका सेवन डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है. तो चलिए जानते हैं क्या है ये ड्रिंक.
सामग्री
- करेला
- खीरा
- टमाटर
आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि इन तीनों चीजों के रस का सेवन डायबिटीज में फायदेमंद होता है. इसके लिए एक छोटे साइज का खीरा, मीडियम साइज का करेला और मीडियम साइज का टमाटर लेकर तीनो को मिक्सी में डालिए क्रश करिए जूस निकालिए और सुबह खाली पेट इस जूस का सेवन करना डायबिटीज वालों के लिए बहुत अद्भुत काम करता है.
इसके अलावा आप सलाद में भी इसको खा सकते हैं. हालांकि सलाद में खीरा खाना थोड़ा मुश्किल होता है. इसलिए इसका जूस पीना सही रहता है.
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