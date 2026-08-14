IAS Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर का पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आए IAS तुकाराम एच. मुंढे राज्य के 'अशोक खेमका' बनते जा रहे हैं. हरियाणा कैडर के पूर्व आईएएस अशोक खेमका ने अपने 34 साल के करियर में 57 तबादले झेले थे, वहीं 2005 बैच के आईएएस तुकाराम मुंढे का महज 21 साल की सर्विस में ही 25वीं बार स्थानांतरण हो चुका है. मिलावटखोरों पर नकेल कसने वाले इस दबंग अफसर का हर नई तैनाती के साथ विवादों और तबादलों से नाता पुराना रहा है.

ias tukaram mundhe transfer history fda commissioner maharashtra

FDA कमिश्नर बनते ही मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा

वर्तमान में तुकाराम मुंढे की पोस्टिंग कमिश्नर, खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA), महाराष्ट्र के पद पर है. उन्होंने 25 मई 2026 को एफडीए कमिश्नर का पदभार संभाला था. पदभार ग्रहण करते ही मिलावटखोरों के खिलाफ उनके ताबड़तोड़ एक्शन से खाद्य व औषधि माफियाओं में खौफ का माहौल है. उन्होंने ज्‍वाइन‍िंंग के 3 दिन बाद ही मिलावटखोरों के खिलाफ हल्ला बोल दिया. एफडीए कमिश्नर के रूप में 2 महीने के अंदर पूरे महाराष्ट्र में 1100 से ज्यादा जगहों छापे मारे हैं. रुस्तम एंड कंपनी और नूर मोहम्मदी जैसे 56 नामी ब्रांड्स और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए. 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का खराब और मिलावटी खाना जब्त किया गया.

किसान परिवार से UPSC क्रैक करने तक का सफर

महाराष्ट्र में अपनी दबंग और ईमानदार छवि के लिए पहचाने जाने वाले तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र के बीड जिले के ताड़सोना गांव के निवासी हैं. एक किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम मुंढे की शुरुआती पढ़ाई जिला परिषद स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने औरंगाबाद से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 2004 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर वे अपने गृह कैडर महाराष्ट्र में ही आईएएस अधिकारी बने.

माफिया-नेता गठजोड़ और लगातार तबादले

उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग के बाद बतौर प्रशिक्षु आईएएस, तुकाराम मुंढे को अगस्त 2005 में सोलापुर में उप-कलेक्टर के पद पर पहली पोस्टिंग मिली. इसके बाद अधिकांश पदों पर वे एक साल से भी कम समय के लिए तैनात रहे. ईमानदार छव‍ि व सख्‍त एक्‍शन के चलते माफियाओं और नेताओं के गठजोड़ के कारण लगभग हर साल उनका नई जगह तबादला होता रहा.

51 वर्षीय तुकाराम मुंढे का वर्ष 2009, 2020 और अगस्त 2026 तक तो एक ही साल में दो-दो बार स्थानांतरण किया गया. वहीं, वर्ष 2018 और 2023 में उन्होंने तीन-तीन तबादले झेले. NDTV से विशेष बातचीत में FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा, "लोग मुझे गुस्सैल कहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा हूं."

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Photo Credit: ias tukaram mundhe transfer history fda commissioner maharashtra

तुकाराम मुंढे की तबादला सूची