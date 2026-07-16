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खांसी को कैसे ठीक करें? आचार्य बालकृष्ण ने बताया देसी इलाज

मौसम बदलने पर होने वाली खांसी, गले की परेशानी और कमजोरी से राहत पाने के लिए आचार्य बालकृष्ण का बताया 3 चीजों वाला घरेलू नुस्खा जानिए.

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खांसी को कैसे ठीक करें? आचार्य बालकृष्ण ने बताया देसी इलाज
खांसी से छुटकारा कैसे पाएं?
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मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं. कई बार लोग इससे राहत पाने के लिए तरह-तरह के घरेलू उपायों की मदद लेते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर परिणाम नहीं मिल पाते. आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 चीजों से खांसी से राहत पाने का आसान तरीका बताया है.

आचार्य बालकृष्ण का बताया यह नुस्खा खांसी हो या कमजोरी, दोनों के लिए फायदेमंद है. यह पौष्टिक भी है और टॉनिक का काम भी करता है.

यहां देखिए वीडियो...

सामग्री:

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Photo Credit: NDTV

इस पाउडर को कैसे बनाएं? 

  • इन तीनों चीजों को अच्छी तरह कूटकर या पीसकर पाउडर बना लें.
  • इसके बाद इस मिश्रण को एक डिब्बे में स्टोर करके रख लें.
  • आप चाहें तो इसका 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या एक छोटी चम्मच तक सेवन कर सकते हैं.
  • इसे गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना है.
  • नियमित रूप से इसका सेवन करने से पुरानी से पुरानी खांसी में भी राहत मिल सकती है.
  • यह नुस्खा गले की खराबी और कमजोरी को दूर करने में भी काफी फायदेमंद माना जाता है.

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