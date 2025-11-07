आचार्य बालकृष्ण ने बताए लहसुन का पानी पीने के 5 धांसू फायदे, चौंक जाएंगे आप, आज ही डाइट में कर लेंगे शामिल

Lehsun pani pine ke fayde : जब भी हम लहसुन की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसकी तीखी महक याद आती है, इसीलिए कई लोग इससे दूरी बना लेते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लहसुन की छोटी से कली आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा खजाना है? रसोई का ये छोटा-सा मसाला, जब पानी के साथ लिया जाता है, तो सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं है. आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में लहसुन का पानी पीने के 5 ऐसे जबरदस्त फायदे बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप तुरंत इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहेंगे.

लहसुन का पानी पीने के फायदे - Lehsun pani pine ke fayde

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि जिन लोगों को हाइपरटेशन है, शरीर में बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ गया है, हार्ट से जुड़ी दिक्कत है और घुटनों में दर्द है तो सुबह खाली पेट पीना शुरू कर देते हैं, तो यह बहुत असरदार साबित होगा. यह आपकी इम्युनिटी को भी बूस्ट करेगा.

कैसे बनाएं लहसुन का पानी - Lehsun ka pani kaise banaye

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि इन फायदों को पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. बस, दो-तीन लहसुन की कलियों को हल्का कूटकर (Crush करके) रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इस पानी को पी लें.

लहसुन का दूसरा उपयोग भी आचार्य बालकृष्ण ने बताया है जो इस प्रकार है-

50 ग्राम लहसुन को कूटकर 100 से 200 ग्राम तेल में पका लें, फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए. इसके बाद लहसुन छानकर अलग कर लीजिए. अब आप इस तेल को पैर की सूजन, घुटनों के दर्द, कमर दर्द में मालिश करिए, फिर देखिए कैसे आपको तुरंत राहत मिलती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)