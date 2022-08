Asthma Diet: अस्थमा के मरीजों के लिए ये 9 सुपरफूड जो इफेक्शन की कर देते हैं छुट्टी, फेफड़े भी रहते हैं हेल्दी

How To Keep Lungs Healthy: मकई सूजन और अस्थमा के अन्य लक्षणों को कम करता है.

खास बातें अस्थमा दुनिया में सबसे आम बीमारियों में से एक है.

अस्थमा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है.

कुछ फूड्स हैं जिन्हें आहार में शामिल करना चाहिए अगर आपको अस्थमा है.

How To Keep Lungs Healthy: अस्थमा दुनिया में सबसे आम बीमारियों में से एक है. मौसम का हमारे श्वसन तंत्र के कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर अगर किसी को अस्थमा है. हालांकि अस्थमा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल, खान-पान और अन्य कारक लक्षणों (Symptoms) को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ फूड्स मानसून में अस्थमा के लक्षणों (Symptoms Of Asthma) में सुधार करने के लिए सिद्ध हुए हैं. खासकर से सुपरफूड (Superfoods) हमारे शरीर को कई लाभ प्रदान करते हैं. यहां हम उन सुपरफूड्स की लिस्ट बना रहे हैं जिन्हें आपको इस मानसून में अपने आहार में शामिल करना चाहिए अगर आपको अस्थमा है.

अस्थमा से परेशान लोग करें इन 9 सुपरफूड का सेवन | Asthma Patient Should Eat These 9 Superfoods