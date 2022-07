Food For Dandruff: डैड्रफ से जल्द निजात पाने के लिए 9 गजब के फूड्स, खाना शुरू करें और कुछ ही दिनों में देखें असर

Foods For Hair Fall Control: हेल्दी फैट स्कैल्प में सीबम के सामान्य लेवल को बनाए रखने में मदद करते हैं.

खास बातें बालों से डैंड्रफ हटाने के लिए जैतून का तेल कारगर हो सकता है.

डैंड्रफ के कारण हमारी स्कैल्प रूखी और बेजान हो जाती है.

ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, फंगस इंफेक्शन की वजह से रूसी हो सकती है.

How Can I Stop Dandruff Naturally: डैंड्रफ के कारण हमारे सिर की त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. हालांकि, डैंड्रफ (Dandruff) होना किसी के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है. डैंड्रफ के कारण खुजली वाली कॉल, ड्राई और क्रस्टी स्कैल्प जैसी समस्याएं हो सकती हैं. रूसी का कारण (Cause Of Dandruff) एक नहीं कई हो सकते हैं. कुछ सबसे आम कारणों में ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, फंगस इंफेक्शन आदि हैं. अगर आप भी डैंड्रफ से छुटकारा पाने के उपाय (Ways To Get Rid Of Dandruff) तलाश रहे हैं आपको बता दें कुछ फूड्स के सेवन से रूसी को कम किया जा सकता है. यहां डैंड्रफ को हटाने के उपाय (Remedies To Remove Dandruff) हैं जो आपके बालों के लिए कमाल कर सकते हैं.

डैंड्रफ का खात्मा करने के लिए खाएं ये फूड्स | Eat These Foods To Eliminate Dandruff